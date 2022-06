Battaglia lo hizo: Boca refuerza sus ideas y se consolida como equipo

Que la derrota ante Central Córdoba en Santiago del Estero no hiciera ruido en las estanterías xeneizes, dependió de varios factores previos. Sin embargo, era clave saber si Boca sería capaz de recuperarse ante Tigre para que las alarmas de un pasado no muy lejano no volvieran a activarse.



En otros tiempos, perder ante el entusiasta equipo de Santiago del Estero a pesar de no haberlo merecido hubiera sido una catástrofe, pero el título en la Copa de la Liga y el acceso a los octavos de final en la Copa Argentina y principalmente en la Libertadores, le han dado un crédito extra a Sebastián Battaglia y a su equipo para matizar deslices inoportunos.



Pero lo consistente de Boca han sido las buenas señales de su juego y anoche ante el Matador reaparecieron muchas de ellas, con goleada incluida.

El 5-3 del Xeneize ante el buen equipo de Diego Martínez está adornado de varios momentos felices y otros no tanto. Es que el juego que despliega el conjunto de Battaglia se ilumina en el ataque y se apaga peligrosamente cuando defiende.



Villa, Benedetto, Zeballos, Romero… A Boca le sobran nombres para deslumbrar de tres cuartos hacia adelante.

Boca anoche goleó porque su dinámica reflejada en la efectividad, le permitió sacar a flote un partido que al comienzo del complemento nadie imaginaba que podría terminar con un marcador tan holgado.

Pero el Xeneize tiene demasiadas variantes arriba como para poder disimular errores abajo. Benedetto dio su cuota por duplicado, primero para abrir la cuenta tras un centro de Sebastián Villa a los 10’, y luego confirmar la goleada de Boca con el quinto.



¡GOL DE BOCA! Gran jugada de Boca, gran centro de Villa, mejor definición del Pipa. Gana Boca 1-0 ante Tigre, por Benedetto.#MiraloEnBocaTV. pic.twitter.com/whCk13Npgu — Boca TV Play (@BocaTVPlay) June 16, 2022

El equipo de Battaglia tiene además tiene un factor desequilibrante que, a diferencia de su buen trabajo en Santiago, esta vez estuvo por derecha y no por izquierda, banda ocupada habitualmente por el colombiano Villa.

Se trata de Exequiel Zeballos, quien confirma partido a partido que es la gran aparición de Boca en el último tiempo.

El Changuito volvió a ser figura con una actuación decisiva en el complemento, cuando Boca empezó a inclinar desde su juvenil desparpajo el dominio ante Tigre, que se había ido al vestuario con un 1-1 que lo ilusionaba a dar el gran golpe en La Bombonera.



No pudo ser porque Zeballos apareció a los 9’ del ST en el centro del área, luego de que Villa y Benedetto salieran de su zona de confort y armaran una gran jugada por la izquierda, con la complicidad de Aaron Molinas, el otro juvenil dorado que tiene Battaglia en su equipo. Fue un gol que le devolvió la confianza al Xeneize.



¡GOL DE BOCA! Otra vez genial Aaron Molinas, esta vez para Zeballos que se tomó todo el tiempo del mundo para definir genial ante Marinelli. Gana Boca 2-1 ante Tigre en La Bombonera.#MiraloEnBocaTV. pic.twitter.com/T8hSgKPkDv — Boca TV Play (@BocaTVPlay) June 16, 2022

El actual déficit de Boca está atrás. Y no deja de ser un problema relativamente nuevo para Battaglia, ya que en la Copa de la Liga que lo consagró campeón, tuvo la segunda valla menos vencida del torneo. Anoche contra Tigre, Nicolás Figal jugó de marcador central junto a Marcos Rojo en lugar de Carlos Izquierdoz, y fue el punto más flojo del equipo. Lo mismo que el Cali en la derrota ante Central Córdoba el domingo pasado.



Quizás la explicación esté en que sobre el lateral derecho Boca extraña a Luis Advíncula. En las últimas dos fechas, Marcelo Weingandt, el reemplazante del peruano, dio ventajas por su banda y el ocasional primer zaguero central sufrió desacoples en ese sector a causa de relevos obligados.

Marcelo Weingandt sale a marca de Agustín Obando (Foto/Télam)

Queda espacio para rescatar el oportunismo de Frank Fabra, que le dio el mejor final a una jugada con Villa que ya tiene marca registrada. Una conexión colombiana de pausa, pase y descarga a toda velocidad, en la zona más caliente del área. Y con pronóstico de gol claro, tal como pasó anoche.



Tigre tiene algo de Boca, que quizás a fin de temporada el Xeneize lo quiera reclamar, y es Mateo Retegui. El Chapita le marcó dos goles al dueño de su ficha y demostró una vez más que el peso de la casaca azul y oro no lo afectará si es que finalmente le dan una chance seria por vestirla.