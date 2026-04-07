Boca dio otro paso para ampliar la Bombonera: la CNRT ya tiene el proyecto definitivo

Boca dio un nuevo paso en su objetivo de ampliar la La Bombonera: el proyecto definitivo para construir cuatro torres de circulación y puentes peatonales sobre las vías linderas al estadio ya fue presentado formalmente ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que deberá definir su aprobación.

Según informaron desde el club, la empresa Ferrosur Roca notificó este martes que la documentación técnica completa ingresó con número de expediente, lo que marca un avance clave en el proceso administrativo. A partir de ahora, la decisión final quedará en manos del ente regulador.

El punto central del proyecto contempla la construcción de cuatro torres en las esquinas del estadio, junto con pasarelas peatonales que cruzarán por encima de las vías ferroviarias, una zona sensible por la circulación del tren de cargas.

Este paso representa una diferencia importante respecto de instancias anteriores: ya no se trata de un anteproyecto, sino del plan ejecutivo completo, con todos los detalles técnicos necesarios para su evaluación y eventual aprobación.

Semanas atrás, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, se mostró optimista sobre el futuro de la obra. «Es la primera vez que siento que estamos tan cerca de poder agrandar nuestra casa», aseguró en el canal oficial del club.

El mensaje oficial de Boca

La empresa Ferrosur notificó este martes a Boca Juniors que el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación de público y puentes peatonales sobre las vías contiguas a la Bombonera, con su respectiva documentación técnica respaldatoria, ingresó formalmente este martes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con su correspondiente número de expediente (EX2026-34794418 – APN-GFTF#CNRT) y que ahora quedan a la espera de novedades de este ente para la aprobación definitiva del proyecto.