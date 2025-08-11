Becerra y Otarola, los dueños de la cuarta fecha del TC Neuquino y el TPV en Centenario

Luego de tres fechas de abstinencia, el monarca Fabricio Becerra se reencontró con la victoria en el TC Neuquino. El piloto de Plottier se recuperó de un mal inicio de temporada, pero ganó la cuarta del calendario en el autódromo de Centenario y se ilusiona con volver a pelear por la corona. En el Turismo Pista del Valle, el gran vencedor del fin de semana fue Franco Otarola.

Aunque no estuvo del todo fino en la clasificación (quedó tercero detrás de Francisco Pérez Nonnenmacher y Matías Cáceres), Becerra hizo una serie espectacular que le permitió largar la final desde la posición de privilegio.

Becerra apareció en el momento justo

Becerra sacó todos los réditos de la gran herramienta que le entregó el Agostino Racing e hizo una buena distancia sobre Matías Cáceres en la final. Sobre el cierre, el piloto de de Centenario abandonó y el bicampeón terminó aventajando a su escolta Nonnenmacher por 46 segundos.

El joven de Ingeniero Huergo sufrió todo el domingo con la transmisión y, tras largar muy atrás, fue escando posiciones hasta subirse al segundo escalón del podio, lo que le da puntos importantes para el campeonato. Tercero terminó Nicolás Romero y completaron el clasificador Armando Colicigno y Carlos Ferragut.

Otarola celebró en una carrera muy especial

Franco Otarola se quedó con la cuarta final del año de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. La prueba tuvo la novedad del cambio obligatorio del neumático trasero derecho y el piloto de Plottier se impuso con amplio margen sobre Mariano Semenov y Sebastián Massa.

Otarola y su equipo festejaron en La Colonia.

Con el triunfo de Otarola se cortó la racha de Iván Eberle, que venía de ganar dos carreras consecutivas y que registró la pole position durante la primera jornada. El zapalino tuvo problemas en la serie y debió largar la final desde el fondo. Luego de protagonizar una gran remontada, finalizó cuarto. Más atrás arribaron Matías Rizzo, Constantino Pisandelli, Thiago Lisievicz y Gabriel Barroso.

La experiencia del cambio de neumáticos se desarrolló sin inconvenientes y terminó siendo un buen condimento para la competencia. La próxima fecha será en General Roca, con pilotos invitados, entre el 13 y 14 de septiembre.

Todos los podios de Cetenario

Clase 3 TPV: Franco Otarola–Mariano Semenov–Sebastián Massa

TC Neuquino: Fabricio Becerra-Francisco Pérez Nonnenmacher–Nicolás Romero

Clase 2 1.4: Matías Villalba–Benjamín Zuain–Germán González

Clase 1 1100: Mariano Pioletti–Guillermo García–Tomás Baeza

Clase 1 600: Fernando Rodríguez–Santi Martínez–Augusto De La Cruz

TC Pista: Walter Pozzi–Fernando Godoy–Damián Lemble