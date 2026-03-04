Biguá logró una victoria clave ante Rocamora, por la Liga Nacional Femenina de básquet

Las neuquinas ganaron un duelo directo de la Conferencia Sur y aseguraron el pase a los play offs. (Prensa Rocarmora)

Biguá piso firme en condición de visitante y superó a Rocamora por 74-65, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Era un duelo directo por la zona baja y las neuquinas se aseguraron un lugar en los play offs, porque quedaron con un registro de 4-9 contra 1-12 del equipo de Entre Ríos.

El partido tuvo diferentes matices y momentos cambiantes, pero el elenco neuquino se mostró más sereno y efectivo en el último cuarto, parcial que ganó con claridad por 26-13. Así se llevó un triunfo que le asegura un lugar en la postemporada.

De entrada, Biguá se mostró más efectivo, tomó distancia de 19-7 y a pesar de algún bajón en el cierre del parcial, lo ganó 19-12. Rocamora reaccionó rápido y se apoyó en Paula Santini para alcanzar un 35-35 que llenó de interrogantes al partido. Martina Gutiérrez, con tres triples, sostuvo a las neuquinas.

Rocamora pasó al frente, Biguá lo revirtió en el último parcial

El momento de Rocamora fue en el tercero y a partir del goleo de Guadalupe Chiappella pasó a ganar por 46-37. Parecía que la balanza se inclinaba para el lado de las locales, pero apareció Agustina García, quien lideró la ofensiva de las neuquinas y todo se emparejó otra vez. 52-48 marcó el tablero antes de arrancar los últimos 10.

Jourdheuil cerró el partido con doble-doble: 13 puntos y 15 rebotes. (Prensa Rocamora)

Rocamora sintió ese golpe de no haber pegado más duro y en el último cuarto todo le costó más. Si bien se mantuvo en partido durante varios minutos llegaron triples de Maitena Merino y, en especial, dos de Agustina Jourdheuil que prácticamente sellaron el resultado. Sabrina Scévola gastó todos sus tiempos muertos, pero las de Rubén Jaime sostuvieron la intensidad y sumaron un triunfo clave.

García fue la goleadora del partido con 20, Marino llegó hasta 18 y Jourdheuil se anotó otro doble-doble con 12 puntos y 15 rebotes. Javiera Campos, con 13, 7 y 5 asistencias completó un cuarteto que apareció en los momentos más complicados del juego y aseguró dos puntos claves de cara a los cruces de play offs.