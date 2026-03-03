Con Campazzo y Deck como figuras, la Selección Argentina de básquet se recuperó ante Panamá

Con un gran segundo tiempo y una alta efectividad de larga distancia, la Selección Argentina de básquet derrotó a Panamá, por 101-75, en el cierre de la segunda ventana clasificatoria hacia la Copa del Mundo Qatar 2027. Con Facundo Campazzo y Gabriel Deck como estandartes, los dirigidos por Pablo Prigioni hicieron la diferencia en los últimos dos cuartos (53-34) gracias a una gran actuación colectiva en el estadio de Obras Sanitarias.

Argentina comenzó al ritmo de Campazzo, administrando una ofensiva que mostró alta velocidad de ejecución y buena puntería. El cordobés se combinó bárbaro con Deck para conseguir la primera ventaja clara promediando el primer parcial. El elenco de Prigioni anotó cinco triples en el período y cerró arriba 29-18.

La ventaja se estiró a 15 con una gran volcada de Agustín Cáffaro. Su rival probó con una defensa zonal para cerrar la pintura y bajarle el ritmo en la media cancha, pero con el reingreso de Campazzo y Deck, Argentina volvió a fluir. Luego de tres triples consecutivos que permitieron sacar 13, Panamá respondió con una ráfaga de 8-0 para descontar a cinco. Argentina finalmente cerró con 7 de diferencia (48-41). Para entonces, Campazzo era el máximo anotador con 12 puntos seguido por los 10 de Deck. Argentina encestó 10 de 21 en triples durante la primera mitad.

La categoría del base cordobés hizo la diferencia en la cancha de Obras. (CAB)

Menos ritmo, pero siempre arriba en el marcador

El segundo tiempo comenzó con otra tónica. El juego bajó su ritmo y se volvió más friccionado, sobre todo en la batalla por los rebotes. A Argentina le costó anotar al principio y Panamá aprovechó para ponerse a cuatro.

A partir de allí, se produjo el quiebre. El elenco nacional plasmó un parcial de 10-0 impulsado por la chispa de Campazzo y sus combinaciones con Deck y Brussino, además de una defensa zonal que expuso la baja efectividad de su rival. El tercero fue para Argentina por 23-17 y la diferencia de cara al último capítulo era de 13.

Brussino fue otro de los puntos altos en el equipo de Prigioni. (CAB)

Argentina vio la oportunidad de quebrar el partido y no la desaprovechó. Pisó el acelerador en ambos costados, subió la intensidad defensiva para forzar pérdidas y empezó a sentenciar la historia. La diferencia cruzó la barrera de los 20 con un certero y lúcido ingreso de Juan Ignacio Marcos. La ofensiva se floreó sobre el cierre con fluidez, solidaridad y una efectividad desde la larga distancia que acompañó con creces hasta poner cifras definitivas.

Mucho gol y doble dígito

Argentina tuvo cinco jugadores en doble dígito. Campazzo y Deck se combinaron para 50 puntos, con 25 unidades cada uno. El base cordobés además sumó 10 asistencias para totalizar 27 de valoración. Juani Marcos y Nicolás Brussino aportaron 12 cada uno y Agustín Cáffaro tuvo un gran juego con 11 y 6 rebotes. Como equipo, el elenco nacional lanzó 18-43 en triples y repartió 28 asistencias.

Victoria importante en el cierre de la segunda ventana clasificatoria hacia el Mundial de Qatar 2027, luego de la caída ante Uruguay en el primer juego. Con este resultado Argentina suma tres triunfos y una derrota, a un paso de asegurar su lugar en la próxima fase. La última ventana de la primera fase será del 2 al 5 de julio con dos compromisos como visitante, en Uruguay y en Panamá.