Biguá logró una victoria enorme ante Ferro, por la Liga Nacional de básquet

Biguá se hizo gigante en el estadio Ruca Che y logró una gran victoria sobre Ferro, en el arranque de los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de básquet. El quinteto neuquino, que estaba 0-4 en los cruces entre sí, jugó un partido perfecto y ganó 73-61, con parciales de 23-11, 38-33 y 52-43. Así se pusieron en marcha los play offs de la máxima competencia argentina.

Agustina Jourdheuil (20 puntos más 11 rebotes), Javier Campos (17 más 10 rebotes y 6 asistencias), Agustina García (14) y Maitena Merino (11) fueron las máximas anotadoras en el equipo de Rubén Jaime, que dio un paso clave y le tiró la presión a las de Caballito, que el próximo sábado serán locales en el mítico Héctor Etchart. La serie será el mejor de tres partidos y el eventual definitorio también irá en el redcuto de Caballito.

Campos la rompió y alcanzó 26 de valoración. (Prens Biguá)

Biguá y una clara mejoría en el 2026

Biguá tuvo una segunda parte de temporada muy positiva, aunque se le escaparon puntos claves. Por eso terminó en el séptimo lugar de la fase regular y tuvo que medirse con Ferro, campeón en el cierre del 2025 y segundo, detrás de Obras, en esta competencia. Sin embargo, en este comienzo de los play offs, la superiorididad de las neuquinas fue notoria.

El equipo neuquino prevaleció en los tiros de dos puntos con una diferencia importante: 48% (13-27) contra un bajo 33% (13-40) de las porteñas, dirigidas por el campeón olímpico Gabriel Fernández. La otra ventaja importante se dio en los tableros, con 10 de ventaja para las Bigualas: 43-33.