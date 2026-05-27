Boca, a todo o nada ante Universidad Católica por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Fernando Zampedri, delantero de la U, y Lautaro Di Lollo, zaguero xeneize, un duelo que se repetirá en La Bombonera. (Archivo/Fotobaires)

Boca Juniors recibe a Universidad Católica este jueves desde las 21:30 en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por Fox Sports y Disney+ Premium.

El Xeneize no esperaba llegar a este partido con tanta presión luego de haber comenzado el certamen con dos victorias consecutivas -ante la U en Chile y frente a Barcelona de Guayaquil como local-, pero se complicó en los encuentros siguientes: no volvió a ganar y marcha tercero con siete puntos. Cruzeiro está segundo con ocho unidades y el conjunto chileno lidera la zona con 10.

Por esa razón, la única chance que tiene el equipo de Claudio Úbeda para avanzar a octavos de final es ganar. De conseguirlo, igualará en puntos a Universidad Católica y lo superará por el desempate olímpico entre ambos, gracias al triunfo conseguido en Las Condes. Cualquier otro resultado lo dejará en puestos de repechaje de la Copa Sudamericana.

Además, si Boca consigue los tres puntos y Cruzeiro no derrota a Barcelona en Brasil, el conjunto argentino podría terminar como líder del grupo.

Úbeda mete mano en el equipo

Luego del empate ante el conjunto brasileño en La Bombonera, el Sifón planifica realizar tres modificaciones: dos obligadas y una táctica.

Uno de los que dejará el once es Ayrton Costa. El defensor llegó al límite de tarjetas amarillas frente a Cruzeiro y será reemplazado por Marco Pellegrino, quien integrará la última línea junto a Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, el que saldría es Tomás Belmonte. El ex Lanús fue titular en el último compromiso copero, pero ahora su lugar sería ocupado por Ander Herrera por decisión futbolística. El español se recuperó de un desgarro hace algunas semanas, aunque todavía no volvió a sumar minutos desde aquella lesión sufrida en la entrada en calor ante Defensa y Justicia. Aun así, integró el banco de suplentes frente a Huracán y Cruzeiro.

La otra modificación estaría relacionada con Miguel Merentiel. El uruguayo sufrió un desgarro en el sóleo durante la práctica del viernes y está descartado para ser titular. De todas maneras, el delantero quiere estar presente y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

De esta manera, la dupla ofensiva estaría conformada por Milton Giménez y Exequiel Zeballos, en lo que podría ser su últimos partidos en el club, en medio de rumores que lo vinculan con Napoli. Por su parte, Edinson Cavani volvió a resentirse de su lesión lumbar y quedó afuera de la lista de convocados.

Cabe destacar que Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión ante Barcelona, mientras que Adam Bareiro continúa recuperándose del doble desgarro sufrido frente a Huracán por los octavos de final del Apertura.

Por su parte, el conjunto chileno viene de caer 2-1 el último domingo en el clásico frente a Colo Colo y marcha cuarto en la liga local. El equipo dirigido por Daniel Garnero necesita apenas un empate para avanzar a la próxima instancia y, en esta edición, solo perdió ante Boca en la primera jornada.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Hora: 21:30

TV y Streaming: Fox Sports y Disney+ Premium.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Wilmar Roldán

