Cómo hacer budín de almendras y banana: la receta ideal para disfrutar a la hora del té

La elaboración de un budín de almendras y banana se consolida como una de las decisiones más estratégicas dentro de la repostería del hogar, permitiendo el aprovechamiento total de las frutas que pierden turgencia en la cocina.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), la incorporación en esta receta de frutos secos y frutas naturales en la planificación de panificados caseros es una excelente vía para sumar nutrientes esenciales y reducir el consumo de productos ultraprocesados.

En esta versión, la combinación de texturas e ingredientes convierte al budín de almendras y banana en una alternativa de gran valor energético, ideal para acompañar las tardes de mate y frío.

Cómo hacer budín de almendras y banana: el secreto de los azúcares naturales y la densidad de la miga

Para entender cómo hacer budín de almendras y banana con éxito técnico, la clave reside en el punto de maduración de la fruta y el batido inicial de los huevos.

El INTA resalta que, a medida que la banana madura, sus almidones se transforman en azúcares simples, lo que incrementa el dulzor natural y aporta una humedad biológica única que reduce la necesidad de añadir excesos de aceites.

Al procesar la fruta e integrarla de forma envolvente con la harina de almendras, se logra una emulsión que estabiliza la miga.

Este proceso asegura que tu budín de almendras y banana no resulte pesado ni se desinfle en el horno, manteniendo una estructura aireada y un perfil aromático persistente.

Ingredientes clave: qué necesitás para tu budín de almendras y banana casero

La lista de elementos para esta preparación destaca por su balance entre carbohidratos complejos y grasas saludables, de origen vegetal. Para hacer budín de almendras y banana, necesitás:

Dos bananas maduras medianas.

Dos huevos frescos.

100 g de azúcar.

70 ml de aceite neutro (girasol o maíz).

120 g de harina leudante.

70 g de harina de almendras.

La terminación se puede enriquecer con un puñado de almendras fileteadas, para decorar la superficie.

El Ministerio de Salud sugiere que la inclusión de frutos secos aporta ácidos grasos insaturados y proteínas, transformando al budín de almendras y banana en un alimento de alta calidad nutricional para la primera infancia y adultos mayores.

Cómo hacer budín de almendras y banana: técnica de horneado, conservación y pautas de seguridad alimentaria

Al finalizar el montaje de tu budín de almendras y banana, el control de la temperatura es el factor crítico para evitar que la preparación se seque. El SENASA advierte sobre la importancia de verificar la sanidad de las materias primas y la correcta higiene de los utensilios al manipular frutas maduras.

Hornear en un molde previamente enmantecado a 180°C durante 35 minutos garantiza que el calor penetre uniformemente, dorando las almendras de la superficie sin arrebatar el centro.

Una vez que el palillo sale seco, dejar enfriar el budín de almendras y banana antes de desmoldar es vital para que la estructura se asiente, asegurando porciones perfectas que pueden conservarse en heladera hasta por cinco días.