Huelga en Samsung: cómo es el histórico «bono IA» de hasta US$400.000 que cobrará los trabajadores

Los trabajadores sindicados de Samsung Electronics y las autoridades de la empresa alcanzaron un acuerdo histórico en Corea del Sur. (Foto: gentileza)

El auge global de la inteligencia artificial (IA) no solo transforma el ecosistema tecnológico, sino también las relaciones laborales de las empresas que sostienen su infraestructura. En Corea del Sur, los trabajadores sindicalizados de Samsung Electronics alcanzaron este miércoles un histórico acuerdo salarial que desactiva el riesgo de una huelga masiva y garantiza el pago de bonos extraordinarios vinculados directamente a las exorbitantes ganancias que genera esta nueva tecnología.

Con un 73,7% de los votos a favor, el acuerdo cerró semanas de máxima tensión en las que casi 50.000 empleados amenazaban con iniciar un paro de 18 días. La exigencia era clara: los trabajadores de la división de semiconductores, fundamentales para los centros de datos que requiere la IA, reclamaban su porción de las ganancias récord de la empresa, de las cuales «no recibían un centavo».

El acuerdo, mediado en su tramo final por el Gobierno surcoreano para evitar pérdidas multimillonarias y un colapso en el suministro global de chips, disparó inmediatamente las acciones del gigante tecnológico en la bolsa asiática.

Cómo funciona el «bono IA» que cobrarán los empleados de Samsung en Corea

El entendimiento alcanzado contempla una bonificación especial y sin tope para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del vital negocio de los semiconductores. Los puntos clave del pacto, que tendrá vigencia por 10 años (hasta 2035), incluyen:

Reparto de utilidades: Se destinará el 10,5% del beneficio operativo de la división de semiconductores para pagar estos incentivos.





Se destinará el 10,5% del beneficio operativo de la división de semiconductores para pagar estos incentivos. Montos históricos: Los 78.000 empleados de la división DS podrían recibir este mismo año entre 210 y 600 millones de wones, lo que equivale a bonificaciones individuales que van desde los US$40.000 hasta los US$400.000 .





Los 78.000 empleados de la división DS podrían recibir este mismo año entre 210 y 600 millones de wones, lo que equivale a bonificaciones individuales que van desde los . Pago en acciones: El bono especial se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung (después de impuestos) y se complementará con un 1,5% adicional en efectivo, siempre que se cumplan los objetivos mínimos de beneficio operativo.





El bono especial se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung (después de impuestos) y se complementará con un 1,5% adicional en efectivo, siempre que se cumplan los objetivos mínimos de beneficio operativo. Aumento salarial base: Además de las primas extraordinarias, se pautó una subida salarial del 6,2% y mejoras en prestaciones sociales, como ayudas por nacimiento y programas de préstamos para viviendas.



Un boom de ganancias que reabrió el debate

La presión sindical sobre Samsung aumentó significativamente luego de que la compañía registrara un incremento del 750% en sus ganancias operativas del primer trimestre de 2026, impulsada casi con exclusividad por la demanda global de chips para IA. Su capitalización bursátil superó el billón de dólares a principios de mayo.

A esto se sumó el antecedente inmediato de su principal competidor, SK Hynix, que el año pasado ya había acordado con sus trabajadores destinar el 10% de su beneficio operativo a incentivos y eliminar los topes en las primas.

El acuerdo evitó una huelga de 18 días. (Foto: gentileza)

La amenaza de huelga había encendido todas las alarmas en Seúl, considerando que Samsung representa por sí sola alrededor del 12,5% del PBI de Corea del Sur, y que los semiconductores constituyen aproximadamente el 35% de las exportaciones del país. La escala del conflicto incluso instaló en la agenda política la idea de crear un «dividendo nacional», una propuesta de funcionarios gubernamentales para que los ingresos fiscales excedentes generados por la IA se utilicen para financiar el bienestar social.

Fracturas por la brecha salarial

Pese a la aprobación general del convenio —que contó con un 95,5% de participación—, el desenlace dejó expuestas fuertes divisiones internas. El sindicato mayoritario, con unos 57.000 afiliados y fuerte peso en el área de semiconductores, respaldó el acuerdo con más del 80% de los votos. Sin embargo, la segunda unión con derecho a voto apenas registró un 21,1% de apoyo.

A estas tensiones se suman las acciones legales del sindicato Donghaeng, que agrupa a los empleados de la división DX (encargada de móviles, televisores y electrodomésticos). Esta facción solicitó medidas cautelares denunciando haber sido excluida de la votación tras abandonar el bloque negociador.

El núcleo de esta fractura responde a una brutal brecha de bonificaciones: mientras los trabajadores de la división de chips recibirán fortunas en acciones, los empleados de DX percibirán bonos cercanos a los US$ 4.000, cifras sideralmente menores frente a la lluvia de dólares que trajo la revolución de la Inteligencia Artificial.

(Con información de las agencias AFP y EFE)