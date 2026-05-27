Por el brote de ébola en África activan controles sanitarios sobre barcos que llegan a Argentina

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó este miércoles que detectó embarcaciones provenientes de zonas de riesgo por ébola con destino a Argentina y que se activaron protocolos preventivos para evitar posibles impactos.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial. Allí, la SIDE indicó que el operativo se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud.

El comunicado de la SIDE por el brote de ébola en África

“Ante el brote de ébola en África y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”, señaló el organismo.

Además, el comunicado sostuvo: “La identificación de estos movimientos permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”.

La SIDE informó que se activaron protocolos preventivos sobre las embarcaciones.

La SIDE remarcó que las alertas fueron activadas de manera anticipada gracias al “proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional”. Según precisaron, eso permitió aplicar protocolos sanitarios antes del arribo de las embarcaciones.

El organismo también afirmó que las medidas adoptadas buscaron “anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública” frente al escenario epidemiológico internacional vinculado al brote.

Preocupación por la cepa Bundibugyo

El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas sintomáticas. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad promedio de la enfermedad oscila entre el 50% y el 60%.

La preocupación internacional también se concentra en la cepa Bundibugyo, debido a que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para esa variante del virus.

En paralelo, las autoridades sanitarias mantienen monitoreos preventivos sobre movimientos internacionales vinculados a regiones afectadas, mientras continúan los controles coordinados entre organismos nacionales.