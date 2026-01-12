Los tres lesionados de Boca que se perderían el amistoso ante Millonarios: ¿llegan refuerzos para el debut?

Este miércoles 14 de enero, desde las 19.00 en la Bombonera, Boca y Millonarios se enfrentarán por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador, ídolo en ambos clubes.

El club cafetero ya tuvo su primer partido del año, nada menos que ante River, en el Gran Parque Central de Montevideo, y cayó por 1-0. El gol del Millonario lo convirtió Gonzalo Montiel, desde el punto penal. En tanto, para el Xeneize será el primer compromiso de la temporada, aunque contará con tres bajas por lesión.

Los futbolistas que no participarían del encuentro son Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, quienes se entrenan de manera diferenciada desde hace varios días y no serían arriesgados.

El chileno Palacios presenta una molestia en la rodilla tras recibir un golpe en los entrenamientos; Cavani arrastra una inflamación en la bursa del psoas —la misma lesión que lo marginó de varios partidos durante el segundo semestre de 2025—; mientras que Battaglia sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles, por la cual se entrena en doble turno todos los días por decisión propia.

Los tres jugadores continuarán trabajando apartados del grupo, y todo indica que quedarán fuera del primer amistoso. Serán evaluados nuevamente luego del partido ante Millonarios para determinar si pueden estar disponibles para el segundo encuentro preparatorio, frente a Olimpia, en San Nicolás, el próximo domingo 18 de enero.

¿Llega algún refuerzo a la Ribera?

Luego de extensas negociaciones, Boca Juniors y Atlético Nacional llegaron a un acuerdo para la transferencia de Marino Hinestroza, wing derecho de 23 años. Según trascendió, la operación se cerró en torno a los 5 millones de dólares.

De todos modos, el futbolista aún se encuentra en Medellín y no tiene fecha confirmada para su arribo al país. En Boca lo esperan para que se sume a la pretemporada, mientras que el colombiano se entrena de manera individual en su país, apartado del plantel por decisión propia.

El otro delantero por el que avanza Juan Román Riquelme es Alexis Cuello, goleador de San Lorenzo en el Torneo Clausura, con cinco tantos. Por el momento, Boca no envió una oferta formal, aunque lo haría en el transcurso de esta semana.

El Ciclón posee el 60% del pase del atacante, mientras que Almagro es dueño del 40% restante. Por este motivo, la dirigencia xeneize deberá negociar con ambas instituciones si pretende quedarse con la totalidad de la ficha. Sergio Costantino, presidente interino de San Lorenzo, pretende 3 millones de dólares netos por ese porcentaje del pase.