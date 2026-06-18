Boca avanza por Lozano, lateral de Argentinos Juniors, tras apartar a Weigandt y Barinaga

Leandro Lozano, lateral derecho de Argentinos Juniors, es prioridad para Boca en este mercado de pases. (Foto: @leandrolozano15)

Rodolfo Arruabarrena atraviesa este jueves su primer día como entrenador de Boca Juniors y ya empezó a tomar decisiones fuertes.

Antes de dirigir su primera práctica, le había comunicado a la dirigencia que no tendría en cuenta a Edinson Cavani, Ander Herrera, Nicolás Orsini ni Juan Ramírez. Y este jueves les confirmó a otros jugadores que tampoco entran en sus planes.

Dos de ellos son Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, por lo que la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, ya salió en busca de un reemplazante y el que pica en punta es Leandro Lozano, lateral derecho de Argentinos Juniors.

Boca ya acordó el contrato con el uruguayo, de 27 años, y ahora negocia con la comisión directiva del club de La Paternal para cerrar la transferencia.

De esta manera, si el Xeneize logra concretar la operación, sus dos marcadores por derecha serían el propio Lozano y Dylan Gorosito, el juvenil que se destacó con la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 de 2025 y que el Vasco promovió al plantel de Primera para el inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza.