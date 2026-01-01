Boca comienza su pretemporada con muchos pibes y, por ahora, sin refuerzo

Claudio Úbeda es el encargado de conducir al Xeneize en una nueva temporada de Copa Libertadores, tras dos años de ausencia. El plantel se reunirá este viernes 2 de enero a las 15:30 en Boca Predio para hacerse los estudios médicos y luego entrenará por la tarde.

La dirigencia de Boca aún no cerró ningún refuerzo y sigue esperando por la situación de Marino Hinestroza. El colombiano se plantó ante los directivos de Atlético Nacional por un porcentaje de su pase que le pertenece y que el club no quiere abonarle. Por este motivo, la negociación se retrasó, aunque lo más probable es que se destrabe en los próximos días y se transforme en jugador del Xeneize.

Además, Boca espera una respuesta de la directiva del Ciclón por Alexis Cuello. El delantero de 25 años le interesa a Juan Román Riquelme, que no está dispuesto a comprarlo por la cláusula de 6 millones de dólares. En caso de que su cotización sea menor, iniciará las gestiones para adquirirlo.

Las nuevas caras en el plantel de primera

Por otro lado, se sumarán a la pretemporada varios de los pibes que se consagraron en el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones de la Reserva, dirigida por Mariano Herrón. Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz ya se entrenaban con la Primera y continuarán haciéndolo en 2026, a menos que emigren a otro club. Cabe remarcar que el cipoleño Valentino Simoni se marchará a Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Primera División, a préstamo por 1 año.

Quienes tendrán su primera experiencia con el plantel profesional serán cinco jugadores. Uno de ellos es Sebastián Díaz Robles, arquero que fue titular durante gran parte del año hasta que Leandro Brey bajó a Reserva para sumar minutos. En el Xeneize aún evalúan si renuevan el contrato de Javier García. De no hacerlo, Díaz Robles podría convertirse en el tercer arquero del plantel, detrás de Agustín Marchesín y el propio Brey.

También se incorporarán dos laterales: Dylan Gorosito, que se destacó en el Mundial Sub-20 como lateral derecho, y Santiago Zampieri, lateral izquierdo categoría 2007, que tras la salida de Frank Fabra comenzará a tener mayor protagonismo.

Por último, se suman dos habilidosos del equipo de Herrón: Leonel Flores y Tomás Aranda, ambos nacidos en 2007 y de características ofensivas. Todos los mencionados ya firmaron su primer contrato en el club de La Ribera.