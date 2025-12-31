El cipoleño Simoni dejará Boca: jugará en Gimnasia de Mendoza

Valentino Simoni fue una pieza clave de la Reserva de Boca, conducida por Mariano Herrón, que se consagró campeona del Torneo Clausura, en la final ante Gimnasia, partido en el que el delantero marcó un gol, y también del Trofeo de Campeones, frente a Vélez.

El cipoleño disputó 36 partidos en 2025, en los que aportó 13 goles y una asistencia. Además, a lo largo de su recorrido en la Reserva Xeneize, el “Melli” conquistó seis títulos. Este rendimiento despertó el interés de varios clubes de Primera División, entre ellos Banfield y Gimnasia de Mendoza. Además, Chacarita, de la Primera Nacional, también se interesó en el rionegrino.

Finalmente, el Lobo Mendocino, recientemente ascendido a la Primera División, será quien se quede con el delantero de cara a la próxima temporada.

Simoni todavía no debutó en la Primera, aunque fue convocado en dos oportunidades y estuvo en el banco de suplentes, ambas ante Tigre. La primera fue en el Torneo Apertura 2025, con Fernando Gago como director técnico, y la segunda en el Clausura de este año, bajo la conducción de Claudio Úbeda.

En el 2026, Gimnasia de Mendoza compartirá la Zona A con Boca Juniors: en el Apertura visitará al Xeneize en la fecha 8, mientras que en el Clausura lo recibirá en su estadio, también por la misma jornada.