El mercado de pases de Boca: espera por Hinestroza y va por Alexis Cuello

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors parecía un hecho, pero en las últimas horas aparecieron trabas imprevistas. Entre el Xeneize y Atlético Nacional el acuerdo ya está cerrado: el traspaso se realizará por 5 millones de dólares, repartidos en un 50% para el club colombiano y el 50% restante para Columbus Crew, de la MLS.

El inconveniente no tiene que ver con la negociación entre clubes, sino con una disputa contractual entre Hinestroza y la dirigencia de Atlético Nacional, ya que, según informó César Luis Merlo, no quieren otorgarle al jugador el porcentaje de la venta que le corresponde.

Por este motivo, el wing de 23 años se plantó ante la comisión directiva del club cafetero. Sin embargo, por el momento la operación no corre riesgo y el futbolista llegará a Boca. Además, ya le confirmó a Juan Román Riquelme que solo quiere jugar en el Xeneize y que no escuchará otras ofertas, pese al interés de Santos de Brasil, entre otros equipos.

Distinta es la situación de Alexis Cuello, que aparece como más compleja. Con Marcelo Moretti al frente de la institución parecía estar mejor encaminada, al igual que la de Gastón Hernández, pero con la asunción de Sergio Constantino como presidente transitorio de San Lorenzo, ambas negociaciones quedaron en stand by.

Constantino prefiere no vender jugadores en el mercado local, y mucho menos a Boca Juniors. Por este motivo, se plantaría en la cláusula de rescisión del delantero, fijada en 6 millones de dólares, una cifra que el Xeneize no estaría dispuesto a pagar.

De esta manera, la única posibilidad de que el delantero de 25 años desembarque en La Ribera es que la nueva comisión directiva del Ciclón flexibilice su postura. En ese sentido, un dato a tener en cuenta es que el representante de Cuello está interesado en que la operación se concrete y hará fuerza para destrabarla.

Al igual que con el “Tonga”, ambos futbolistas son del interés de Juan Román Riquelme, aunque no está dispuesto a ejecutar las cláusulas.