Boca compró a Álvaro Montero: el arquero llega desde Vélez y firmará contrato por 4 años

Boca ya tiene acordado a su segundo refuerzo para el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. Tras la confirmación del arribo de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo proveniente de Argentinos Juniors, ahora el club de la Ribera cerró la compra de Álvaro Montero, arquero de Vélez y convocado por Colombia al Mundial 2026.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el colombiano firmará contrato por cuatro temporadas y se convertirá oficialmente en futbolista del Xeneize cuando concluya la participación de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo.

La búsqueda de un arquero era una de las prioridades de Boca luego de la lesión de Agustín Marchesín y de un semestre en el que Leandro Brey no logró afianzarse como titular. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó por un futbolista que seguía desde hacía varias semanas.

Montero había llegado a Vélez a comienzos de 2026 y rápidamente se ganó un lugar importante en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Sus rendimientos llevaron al Fortín a apostar por su continuidad y ejecutar la opción de compra a Millonarios. Sin embargo, la propuesta de Boca terminó inclinando la balanza y las partes alcanzaron un acuerdo.

Con la operación cerrada, Arruabarrena suma una nueva alternativa para uno de los puestos que aparecía como prioridad de cara al segundo semestre y Boca incorpora experiencia y presencia internacional bajo los tres palos.