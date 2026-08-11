Más cámaras y patrullajes: refuerzan la seguridad en el barrio Ceferino de Viedma

El barrio Ceferino de Viedma sumó nuevos puntos de videovigilancia y un mayor despliegue de patrullajes preventivos, como parte de una estrategia que busca reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran intervención.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de Río Negro, el Municipio de Viedma y la comunidad del barrio. El objetivo es combinar el monitoreo permanente mediante cámaras con una mayor presencia policial en las calles.

Dónde se instalaron las nuevas cámaras en el barrio Ceferino

Uno de los nuevos dispositivos fue puesto en funcionamiento en el sector del Tanque, un punto estratégico ubicado en el centro del barrio que permitirá ampliar la cobertura de vigilancia.

A esta incorporación se sumó una cámara fija en la intersección de Guatemala y Moreno, mientras que en Guatemala y Pasaje Alvear se logró restablecer el funcionamiento del sistema luego de que el Municipio resolviera inconvenientes relacionados con el suministro eléctrico.

El esquema de videovigilancia también contempla distintos puntos estratégicos de circulación, entre ellos rotondas, accesos y las principales vías del barrio, con el objetivo de ampliar el área que puede ser monitoreada.

Las imágenes son transmitidas al Centro Inteligente de Seguridad, desde donde se realiza el seguimiento de los dispositivos.

Más patrullajes y presencia policial

El refuerzo tecnológico está acompañado por un incremento de los patrullajes preventivos de la Policía de Río Negro.

La presencia de los efectivos busca fortalecer la prevención en las calles del barrio y permitir una intervención más rápida ante situaciones que puedan requerir asistencia policial.

De esta manera, el sistema combina dos herramientas: por un lado, el monitoreo mediante cámaras de seguridad y, por otro, la presencia territorial de los efectivos.

El trabajo con los vecinos del barrio Ceferino

El fortalecimiento de la seguridad también se definió a partir del contacto con la comunidad.

Las reuniones entre referentes barriales, autoridades municipales y representantes del Gobierno provincial permitieron identificar distintos puntos que requerían atención y avanzar en medidas concretas para mejorar la prevención.

En ese marco, la ampliación de la videovigilancia y el refuerzo de los patrullajes apuntan a dar respuesta a algunas de las principales demandas planteadas por los vecinos del barrio Ceferino y sectores cercanos.

La estrategia busca sostener una presencia permanente en el territorio y utilizar la tecnología como una herramienta para anticipar situaciones delictivas y mejorar la respuesta ante emergencias.