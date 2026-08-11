Ley Joaquín: de qué trata el proyecto que nació tras una tragedia ocurrida en Neuquén

La Cámara de Diputados avanza con el proyecto conocido como “Ley Joaquín”, una iniciativa que busca reforzar las medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos de todo el país. La propuesta lleva ese nombre en memoria de Joaquín Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió luego de que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 en un predio perteneciente a un colegio de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Joaquín participaba de una actividad junto con un grupo de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía.

Según la reconstrucción del episodio, el niño se balanceó sobre uno de los travesaños de un arco de fútbol ubicado en el sector destinado al campamento. La estructura, de aproximadamente 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y 160 kilos de peso, cedió y cayó directamente sobre su pecho. El arco no contaba con los anclajes reglamentarios para asegurar su estabilidad.

La tragedia llevó a sus padres y allegados a transformar el dolor en una acción comunitaria. Bajo el lema “Que el juego no cueste la vida”, impulsaron una iniciativa legislativa destinada a establecer estándares obligatorios de prevención y control.

Qué establece el proyecto

Por unanimidad, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto, cuyo objetivo es “establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas” para evitar accidentes.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional de Unión por la Patria Luciana Potenza y ya había obtenido dictamen de la Comisión de Deportes a fines de junio. De este modo, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto.

Entre sus principales disposiciones, la norma plantea la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar de manera estricta los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby; los aros de básquet; los postes de las redes de vóley, y los juegos instalados en plazas y otros espacios recreativos.

El proyecto alcanza tanto a establecimientos públicos como privados y apunta a que las estructuras deportivas sean revisadas de forma periódica, cuenten con sistemas de fijación adecuados y permanezcan en condiciones seguras para su uso.

Para la familia de Joaquín, la iniciativa busca convertir una pérdida irreparable en una política de prevención. La consigna que acompaña el proyecto resume ese propósito: que ningún niño vuelva a perder la vida mientras juega.