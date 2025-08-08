Boca confirmó la salida de Marcos Rojo y su destino estaría en Avellaneda

La novela entre Boca Juniors y Marcos Rojo llegó a su final. El defensor rescindió su contrato y el club hizo el anuncio oficial en redes sociales. Por la mañana, el jugador se acercó a Boca Predio para firmar su desvinculación y despedirse de sus compañeros del plantel profesional.

Tras su desvinculación de Boca Juniors, el próximo paso en la carrera del exjugador de la Selección Argentina sería Racing Club y no en Estudiantes de La Plata, como trascendió durante la semana.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó más de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos», señaló el comunicado oficial.

Rojo había quedado marginado por decisión de Miguel Ángel Russo y no contaba con lugar en el equipo. Según trascendió, el futbolista aceptó cobrar hasta el último día trabajado, tal como le propuso la dirigencia.

Según informó TyC Sports, en un principio Rojo se mostró reticente a rescindir su contrato con Boca, pero luego avanzó en su llegada a Racing, donde ahora lo esperan para inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes del cierre del plazo para los octavos de final.

En las últimas semanas, también se habló de la posibilidad de un regreso a Estudiantes de La Plata. Incluso, desde el club platense se conoció que Boca inició conversaciones para un posible trueque: Rojo más 2,5 millones de dólares a cambio de Santiago Ascacibar. Sin embargo, la operación no prosperó.



