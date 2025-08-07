Bomba: Marcos Rojo rescindió con Boca y se acercaría a Estudiantes

Boca sorprendió en las últimas horas de este jueves con una noticia que hizo ruido en los pasillos de la Bombonera. Finalmente, Marcos Rojo acordó la rescisión de su contrato y se irá del Xeneize en este mercado de pases.

El experimentado zaguero había sido marginado por Miguel Russo y no tenía lugar en el plantel profesional. Según se conoció, en la tarde de hoy, el defensor aceptó cobrar hasta el último día trabajado, tal como le ofreció el club. Se espera que en las próximas horas firme su salida y quede con el pase en su poder.

Antes de que se confirme su desvinculación, desde Estudiantes dejaron al descubierto una negociación que había comenzado Boca para desprenderse del experimentado defensor.

En medio de la crisis futbolística e institucional, Juan Román Riquelme tomó las riendas en el libro de pases y llamó a La Plata para negociar un trueque: Marcos Rojo y cerca de 2.5 millones de dólares a cambio de Santiago Ascacibar. Sin embargo, la negociación no se profundizó ya que desde La Plata le bajaron el pulgar.

Juan Sebastián Verón le abrió la puerta a Marcos Rojo en Estudiantes

Juan Sebastián Verón no planea desprenderse del Ruso pero no vería con malos ojos el regreso de Rojo. “Tuve una conversación con Marcos. Conmigo no es personal, no es el problema. “Tiene que aclarar cuestiones con el hincha, él hizo saber que quiere volver”.