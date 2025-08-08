Jorge Brito confirmó al candidato del oficialismo en River y lanzó una comparación con Boca

A fin de año, Jorge Brito dejará la presidencia de River Plate y, en noviembre, los socios elegirán a su sucesor en las elecciones del club. En la previa al duelo ante Independiente por la cuarta fecha del torneo Clausura, el mandatario del Millonario reveló quién será el candidato del oficialismo.

En una entrevista con River Monumental, el dirigente de 46 años respaldó la candidatura de Stefano Di Carlo, actual Secretario General de River. «Tiene todas las condiciones», afirmó Jorge Brito y destacó su capacidad para “seguir con todo lo que hicimos bien y mejorar muchas otras cosas”.

Tras cumplir su primer y único mandato, el dirigente tomó la decisión de no reelegir y en la misma entrevista, habló sobre la histórica transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid. De esta manera, confirmó que a la institución le ingresaron “45 millones de euros netos”.

Asimismo, comparó la gestión de los últimos 12 años (sumando los mandatos de Rodolfo D’Onofrio y el suyo) con la de Boca Juniors, asegurando que River logró revertir la desventaja económica, deportiva e institucional respecto de su eterno rival.

“Hoy tenemos una inercia de crecimiento impresionante. Tenemos al mejor plantel del país, al mejor técnico y al estadio más grande de Sudamérica, que llenamos todos los partidos. Lo más importante de River es su gente”.

Por último, se refirió a la polémica con el Gobierno Nacional por el aumento de alícuotas para los clubes. “Lo que existe es un sistema solidario en que los clubes no pagan servicios, sino una alícuota del 8% por transferencia de jugadores y otros conceptos. No tenemos ningún subsidio por este régimen”, aclaró.