Boca da su primer paso en el Torneo Apertura, ante Deportivo Riestra: formaciones, hora y TV

El Xeneize fue de menos a más en 2025, pero tras caer por 1-0 ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, cerró otro año con las manos vacías. El viernes, Juan Román Riquelme reconoció, en una entrevista para AZZ, que el equipo está en deuda con los hinchas y que este año están obligados a ser campeones.

Para comenzar de la mejor manera, Claudio Úbeda piensa en un once con sorpresas para el debut ante Deportivo Riestra, este domingo desde las 18:30 en La Bombonera, con varias ausencias por lesión y sin ningún refuerzo, aunque Ángel Romero está a pocas horas de sumarse al plantel.

El puesto de centrodelantero es el principal foco, ya que Edinson Cavani y Milton Giménez entrenaron apartados durante toda la pretemporada y no están convocados para el encuentro de hoy. Además, Miguel Merentiel se desgarró el gemelo en el último amistoso ante Olimpia y también es baja. Por otro lado, el cipoleño Valentín Simoni, titular durante todo 2025 en Reserva, se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza, donde debutó con gol para la victoria de su equipo ante Central Córdoba.

De esta manera, el “Sifón” deberá improvisar en la delantera. En las prácticas ensayó con Lucas Janson como titular. El ex Vélez ingresó por Merentiel en el amistoso ante el equipo paraguayo y es el que más chances tiene de partir desde el inicio. Al menos en el esquema táctico, Alan Velasco partiría desde la derecha, mientras que Exequiel Zeballos hará lo propio por izquierda.

Por otro lado, el entrenador quedó muy conforme con el rendimiento de Tomás Belmonte ante Olimpia, partido en el que anotó de cabeza tras un centro del Changuito, y partiría desde el inicio. Además, el ex Lanús le aporta llegada al área, un factor determinante teniendo en cuenta que no habrá un nueve natural. En la mitad de la cancha acompañaría al capitán, Leandro Paredes, y a Ander Herrera, que en los dos amistosos fue titular, aunque solo jugó el primer tiempo de cada partido, como estaba previsto.

Por otro lado, tanto el arquero como la defensa salen de memoria desde que Úbeda es el entrenador del Xeneize. Bajo los tres palos estará Agustín Marchesín y los cuatro del fondo serán Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Por su parte, tras cerrar una temporada histórica con clasificación a la Copa Sudamericana el año pasado, el Malevo sufrió la salida de su capitán, Milton Céliz, pero sumó incorporaciones para sostener la premisa futbolística que lo llevó a dar batalla en Primera de la mano de Gustavo Benítez.

Formaciones, hora, TV y árbitro

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustabo Benítez.

Hora: 18:30

TV: TNT Sports.

Estadio: La Bombonera

Arbitro: Sebastián Zunino.