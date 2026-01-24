El lago Aluminé fue escenario del cruce a nado más convocante de la Patagonia

Villa Pehuenia Moquehue inauguró su calendario anual de eventos deportivos con el tradicional Cruce a Nado en el lago Aluminé, que reunió a más de 270 nadadores y se consolidó como la competencia de aguas abiertas más convocante de la Patagonia.

La prueba fue organizada por Santiago Ruiz con el acompañamiento de la Municipalidad local y contó con participantes de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y nadadores de la propia localidad. Hubo dos distancias: 3.200 metros en modalidad competitiva y 1.000 metros de carácter participativo.

El fin de semana se desarrolló con ocupación turística plena y condiciones climáticas ideales: sin viento, temperaturas agradables y un lago calmo y transparente. El Muelle Turístico y Recreativo fue el punto de largada y el principal punto de reunión para el público, que acompañó la competencia y disfrutó de la playa y el sol de verano.

Los desafíos en el lago

En los 3.200 metros, el ganador fue Darío Belisle, de Plaza Huincul, con un tiempo de 48m19s. Lo escoltaron Julián Emir Mardones, de San Martín de los Andes (50m17s), y Daniela Sánchez, de Neuquén capital (50m44s).

La distancia de 1.000 metros se desarrolló sin clasificación oficial ni podio, con un enfoque recreativo e inclusivo. De todos modos, el primero en completar el recorrido fue Franco Urrutia, de Neuquén, con 16m03s, seguido por Lucas Navarrete y Flavio Iván Sepúlveda.

Los propios nadadores destacaron el escenario y la organización, y desde el municipio resaltaron la importancia del evento como motor del turismo deportivo. El intendente Arturo de Gregorio sañaló que la localidad ya tiene siete eventos deportivos confirmados para este año.

Además, subrayó la importancia de estas propuestas: «La trayectoria que tiene Villa Pehuenia Moquehue en la realización de eventos turísticos deportivos nos posiciona a escala mundial. Estamos orgullosos de los resultados logrados, de calidad y con la calidez de nuestra gente. Los eventos traen más trabajo para nuestra localidad y permiten mostrar al país y al mundo cómo se vive y se disfruta Villa Pehuenia Moquehue.”

La jornada contó con música en vivo y una feria de artesanos y productores locales, y con el acompañamiento de fuerzas de seguridad, vecinos y prestadores turísticos en los circuitos acuáticos.