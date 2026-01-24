Stan Wawrinka y su magistral revés se despidieron de Australia: «Cada partido fue especial»

La despedida de Stan Wawrinka del Abierto de Australia fue el gran momento de la jornada en el primer Grand Slam del año. A los 40 y en su última temporada como jugador profesional, el dueño del revés magistral cayó en cuatro sets ante Taylor Fritz, pero igual se robó todos los aplausos (y alguna lágrima) en Melbourne Park.

El campeón de 2014 permaneció en la John Cain Arena para una ceremonia especial. La estrella suiza compartió unas palabras y hasta una cerveza con el director del torneo, Craig Tiley, antes de empaparse del cariño de un estadio repleto que se levantó para ovacionarlo por última vez.

La ceremonia honró la larga y memorable relación de Wawrinka con Melbourne, pero el partido en sí fue un recordatorio de por qué nunca se conformó con simplemente presentarse para decir adiós. A sus 40 años, se convirtió en el hombre de más edad en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia desde Ken Rosewall en 1978 y presionó al top 10 Fritz, ganando el segundo set y logrando varios tiros ganadores.

«Lo agradezco mucho»

«Mi mentalidad era la que he estado diciendo, no estoy jugando solo para decir adiós en los torneos», dijo Wawrinka en la conferencia de prensa. «Es mi último año, así que, por supuesto, cuando pierda en un torneo, será un adiós, pero mi mentalidad sigue siendo la de un competidor y siempre quiero esforzarme al máximo». agregó.

El suizo se quiere ir de la mejor manera y por eso trata de «encontrar el equilibrio entre competir, intentar ganar, pero al mismo tiempo disfrutar de esos momentos con los fans, con el ambiente. Y aquí fue más de lo que podía esperar con el apoyo. Cada partido fue algo realmente especial, y lo agradezco mucho».

Semanas especiales en Australia

Wawrinka disfrutó de tres semanas impresionantes en Australia. El ex N° 3 del ranking se impuso en el tie-break del tercer set a Arthur Rinderknech en la United Cup y llevó a Flavio Cobolli, Zizou Bergs y Hubert Hurkacz a sets decisivos en el torneo por equipos mixtos. En su vigésima participación en el Abierto de Australia, derrotó a Laslo Djere y Arthur Gea para alcanzar la tercera ronda.

«¿Sorprendido? No. Porque sé que estaba entrenando, cuánto me esforcé para intentar alcanzar ese nivel», dijo Wawrinka. «Creo que la United Cup fue el comienzo perfecto, porque me dio mucho tiempo en la cancha contra los mejores jugadores. Aunque solo gané un partido, tuve la oportunidad de jugar cinco y pasar mucho tiempo. Esto es exactamente lo que me faltó el año pasado», siguió.

«Para mí, estas tres semanas, entre aquí y la United Cup, han sido estupendas. El nivel ha sido fantástico. Puedo ver que soy competitivo, que me siento bien en la cancha, que puedo ganar buenos partidos, jugar contra los mejores jugadores. Es exactamente lo que estoy buscando».

Wawrinka pondrá fin a su carrera como jugador al término de la temporada, y el tres veces campeón de Grand Slam espera que su buen estado de forma en Australia sirva de catalizador para los próximos meses.

«Esto no cambia mi objetivo para el año», dijo Wawrinka. «Siempre va a ser superar mis límites. No es porque haya jugado bien estas tres semanas que voy a ganar muchos partidos en los próximos meses. Pero al menos sé cuál es mi nivel y lo que todavía puedo hacer, y estoy contento con eso”, cerró.