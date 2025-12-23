Boca está muy cerca de cerrar su primer refuerzo: ¿Qué falta para la llegada de Hinestroza?

Boca vive días de incertidumbre. Tras la eliminación frente a Racing en el Clausura, el Xeneize todavía no confirmó a Claudio Úbeda para 2026 y hasta el momento no cerró ningún refuerzo para la próxima temporada, donde volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Pero la dirigencia, comandada por el presidente Juan Román Riquelme, está muy cerca de cerrar la primera incorporación. Se trata de Marino Hinestroza, futbolista colombiano que juega en Atlético Nacional. Para la llegada del extremo, solo faltan detalles para cerrar la operación. El club de la Ribera ofertaría alrededor de 6 millones de dólares, aunque esta cifra podría ser mayor.

Además, habría otra nueva cara para iniciar la pretemporada el 2 de enero: Gastón Hernández. El central de San Lorenzo también estaría a un paso de ponerse la azul y oro. Según se conoció, ya está todo acordado con el jugador, pero hay una traba importante: la crisis institucional del club azulgrana. De todas formas, se espera que en los próximos días se pueda cerrar la compra con la dirigencia transitoria de la institución de Boedo.

¿Cuáles son los próximos objetivos en el mercado de pases?

A pesar de estar muy cerca de cerrar sus primeros dos refuerzos, el xeneize planea incorporar un puesto clave en el equipo: un centrodelantero. A lo largo de 2025, Miguel Merentiel fue el más regular en este sector del campo. Todo lo contrario de Edinson Cavani, quien estuvo lesionado en la mayor parte del año y no estuvo disponible en los momento claves de la temporada.

Además, Gustavo Costas se comunicó con el Chelo Delgado y preguntó condiciones por Milton Giménez. El ex Banfield ya estuvo en el radar de Racing hace algunos meses y desde Boca escucharían ofertas por el «9», que tuvo un muy flojo rendimiento en el cierre de año.

Las salidas y los jugadores que no serán tenidos en cuenta.

La lista de futbolistas que saldrán de Boca en este mercado de pases será extensa. Lucas Blondel tiene casi todo acordado para irse a préstamo a Argentinos Juniors. Otro que saldría para sumar minutos sería Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, que salieron campeones del torneo de Reserva hace algunos días.

En las últimas horas, se conoció el interés de Besiktas en Lautaro Blanco. Las negociaciones por el lateral izquierdo de Boca están frías, pero la intención del Xeneize es retenerlo, ya que ante una posible salida deberá ir por un reemplazante.

Además, ya se les comunicó a cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta: Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. Los últimos dos regresan al Xeneize luego de préstamos en Platense y Gimnasia, respectivamente.