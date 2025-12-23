Moretti habló tras la asamblea y denunció un “golpe de Estado” en San Lorenzo

El ex presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti salió a hablar luego de la asamblea extraordinaria que definió una Comisión Directiva de Transición en el club y volvió a denunciar un “golpe de Estado”, al tiempo que aseguró que la acefalía quedará sin efecto una vez que se expida la Justicia sobre el pedido de nulidad que presentó días atrás.

Según pudo saber, Moretti sostuvo en diálogo con Picado TV que la asamblea “es nula” y afirmó que el fallo del Juzgado Nacional en lo Civil N°51 podría conocerse en las próximas horas. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado y esta asamblea va a quedar sin efecto”, expresó.

En ese sentido, fue tajante al remarcar que su intención es retomar el mandato para el cual fue elegido por los socios: “La idea es volver con los dos años que nos quedan de gestión. Fuimos elegidos democráticamente”.

Además, explicó que la reunión que derivó en la acefalía “nunca se inició formalmente” y que el acta “fue fraguada y confeccionada por un grupo reducido de personas”.

“El contenido era totalmente mentiroso. Figuraban presentes personas que no estaban y renuncias que nunca existieron. Firmaron un acta inválida. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”, insistió Moretti, quien también remarcó que se ampara en el estatuto del club y que, de ser necesario, apelará ante instancias superiores.

Mientras tanto, la asamblea extraordinaria avanzó con la elección de una Comisión Directiva transitoria y fijó elecciones anticipadas para el 30 de mayo de 2026, en un clima atravesado por la incertidumbre judicial.

Si la Justicia vuelve a fallar a favor de Moretti, el proceso podría quedar sin efecto y el dirigente regresaría al cargo hasta una nueva resolución definitiva.

Diego Díaz y Marcelo Moretti se cruzaron en vivo en plena crisis de San Lorenzo

🚨🐦‍⬛ DIEGO DÍAZ SE ENFRENTÓ A MORETTI 🔥



📲 No te pierdas “El qué Ríe Último” por el canal de YouTube de Picado TV. pic.twitter.com/eO7N6Bk9rS — Picado TV (@picadotv_) December 23, 2025

En paralelo a este episodio mediático, San Lorenzo definió su nueva conducción. En la Asamblea Extraordinaria realizada el lunes por la noche, Sergio Costantino fue elegido presidente de la comisión transitoria del club.

Costantino se impuso con 35 votos, superando a Matías Lammens, que obtuvo 31, mientras que César Francis reunió apenas 2 adhesiones y se registraron 11 abstenciones.

De esta manera, asumirá la conducción del club de Boedo por poco más de cinco meses, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta.

Con información de Noticias Argentinas.