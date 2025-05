Boca, golpeado por la caída ante Independiente y con once jugadores en la cuerda floja

La dura derrota ante Independiente le dio un cierre abrupto al semestre y varios jugadores de Boca quedaron en la mira, con las horas contadas. Falta menos de un mes para que el equipo debute ante Benfica en el Mundial de Clubes y los hinchas exigen una renovación en un plantel que desgastado y muchos jugadores sin crédito.

La realidad es que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol no tienen tiempo de rearmar el equipo y ya está presentada la lista para el certamen internacional. La única posibilidad de cambios es que logren cerrar alguna incorporación en los próximos días, algo impensado en este momento. De todos modos, ya se vislumbran recortes importantes en el mediano plazo.

Los que no seguirían después del Mundial de Clubes

Son siete los futbolistas cuyo vínculo con la institución caduca en diciembre de 2025. Con distintos escenarios, casi ninguno tiene chances de renovación y por eso no sería descabellado que dejen el club después del Mundial de Clubes e incluso hay algunos que ni siquiera viajarían con la delegación a Estados Unidos. Uno de los integrantes de esa lista es Marcos Rojo, uno de los referentes. El zaguero no jugó ante Independiente por no haberse entrenado el último sábado y su futuro en el Xeneize genera mucha incertidumbre.

La nómina sigue con Ignacio Miramón y Frank Fabra. Al volante ya le comunicaron que no le comprarán el pase y el lateral prepara el adiós después de 10 años en el club. Otro dúo está integrado por Sergio Romero y Cristian Lema, quienes sufieron con las lesiones en el último semestre y dejarán la entidad.

Esteban Rolón está sin lugar en el club hace más de un año (fue a préstamo un año y medio en Belgrano) y se irá cuando termine su vínculo y Javier García podría ponerle fin a su carrera profesional luego de la última renovación por un año más. Hoy es el tercer arquero (sería el cuarto si estuviese Chiquito Romero) y, a los 38 años, ya tiene casi decidido colgar los guantes.

El hincha se expresó y apuntó contra varios jugadores. (FBaires)

Cuatro que no rindieron y saldrían en breve

Además de estos siete contratos que se vencen a fin de año, Boca tiene una lista de jugadores que no sumaron demasiados minutos en los últimos tiempos y la dirigencia les abriría la puerta de salida: Lucas Janson, Agustin Martegani, Juan Barinaga y Brian Aguirre dependen de un milagro para seguir en el club.

Por ahora, sólo por ahora, estos son los nombres que están en la cuerda floja, aunque la lista es interminable porque Luis Advíncula ya fue sondeado por varios clubes y hay una colección de «silbados» que podrían ser negociados, cuando Boca resuelva otro gran problema: el nuevo director técnico. En esa nómina aparecen Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Alan Velasco, con poco crédito en el hincha. Los cuatro son jovenes y podrían ser transferidos, aunque a valores muy distintos a los que fueron comprados.

Y el último nombre es ni más ni menos que Edinson Cavani, la cara de Boca en el Mundial de Clubes, que atraviesa su peor momento en el club. Nadie duda de su jerarquía, pero el público también perdió la paciencia con el punta de 38 años.