Boca le ganó con autoridad a San Lorenzo por 2 a 0 en el Gasómetro y estiró su buena racha

Boca Juniors confirmó su buen momento y venció con mucha autoridad a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, tras imponerse por 2 a 0 con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el encuentro válido por la décima fecha del torneo Clausura.

El Xeneize rompió la paridad a los 12 minutos del complemento través de Leandro Lozano, que luego de una tremenda subida por derecha de Flores, recibió el centro y sacó un terrible remate de zurda para marcar el primer tanto del partido.

Un rato más tarde, a los 26′, el delantero uruguayo Miguel Merentiel tuvo revancha tras varias chances perdidas y marcó el 2-0, tras una buena asistencia de Lautaro Blanco.

LA TRIPLE BARRIDA BAJO LA LLUVIA



Dos jugadores de San Lorenzo y uno de Boca fueron a trabar al mismo tiempo, con la lluvia de protagonista.



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El equipo del Gallego Insua jugó con uno menos durante gran parte del partido tras la expulsión en el primer tiempo de Manuel Insaurralse, tras una dura entrada al mediocampista Santiago Ascacíbar en mitad de cancha.

Un fuerte diluvio complicó el tramo final del partido, no solo por las condiciones del campo sino por la escasa visibilidad. A pesar de ello, el partido no se detuvo y se completó con el total del tiempo reglamentario.

Con esta victoria, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena llegaron a 15 partidos sin conocer la derrota, contabilizando todas las competiciones. El Xeneize se quedó con tres puntos muy importantes de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo.



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Desarrollo del partido

El primer aviso de peligro del partido fue del Ciclón. A los 7 minutos, Farías ejecutó un buen centro desde la derecha y Auzmendi cabeceó cerca del palo derecho de Montero. De todas formas, la jugada estuvo invalidada por offside.

A los dos minutos respondió el Xeneize con una chance clarísima. Arboleda perdió a Di Lollo y el central de Boca, que estaba solo frente al arco, increíblemente cabeceó desviado.

ASCACIBAR SE PERDIÓ EL GOL DE BOCA



Buena jugada colectiva del Xeneize y el Ruso no pudo desviar el remate con precisión.



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Boca sigue dominando y con posibilidades en el área rival. A los 17’, Lautaro Blanco lanzó un buen centro por izquierda y el Ruso Ascacíbar no pudo conectar con claridad, enviando el balón por arriba del travesaño.

Otra para Boca, a los 27 minutos. Buena pared en el borde del área entre Merentiel y Velasco, pero el delantero uruguayo la quiso picar y el arquero Devecchi la controló sin problemas.

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



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Sobre llovido, mojado para el local. San Lorenzo, que poco puede hacer desde lo futbolístico, se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Manuel Insaurralde, luego de un tremendo planchazo a Ascacíbar en mitad de cancha.

Sobre el epílogo de la etapa inicial, Ascacíbar volvió a gravitar en área rival, ingresando solo por el segundo palo y cabeceando a contrapierna del golero Devecchi, que no tuvo problemas en abortar el tiro y mantener en cero su valla.

MERENTIEL NO LLEGÓ A CONECTAR Y SE PERDIÓ EL GOL



Gran pase de Paredes en el inicio de la jugada y el urguayo no pudo empujarla.



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En el arranque del segundo tiempo, Boca volvió a hacerse del balón y a controlar el trámite. Así, a los 8 minutos, volvió a llegar con peligro: El delantero uruguayo Merentiel no llegó a empujar el balón, perdiendo otra clara chance de gol.

Pero, de tanto insistir, el Xeneize tuvo su premio. A los 12′, y tras una buen desborde por izquierda de Flores, Lozano recibió el centro y remató violentamente de zurda para marcar el 1-0 parcial.

Lejos de conformarse, los dirigidos por el Vasco siguieron machacando a un San Lorenzo sin respuestas. En esa vorágine, a los 26 de la complementaria, Lautaro Blanco hizo la personal por izquierda, tiró un busca pie y Merentiel empujó para el 2-0.

OTRO CAÑO DE BLANCO Y MERENTIEL PUSO EL 2-0



Gran jugada del defensor de Boca y la Bestia llegó para empujarla.



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La previa del clásico

El Ciclón intentará poner fin al invicto de 14 partidos del Xeneize, que busca meterse a los puestos de Copa Libertadores. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa y se podrá ver por la señal de TNT Sports Premium.

El Xeneize viene de eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscará revertir la baja efectividad en los clásicos. Para ello, Rodolfo Arruabarrena apuesta al mismo equipo que viene de lograr la clasificación en el Morumbí, dado que luego habrá descanso de varias semanas otorgado por FIFA hasta la reanudación de la competición continental.

¡VUELVE EL GALLEGO AL NUEVO GASÓMETRO! Ruben Darío Insua, flamante DT del Ciclón, ya está en el Pedro Bidegain para el Clásico entre San Lorenzo y Boca por la fecha 10 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/tflyxI1ykq — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Entre los convocados, el Vasco decidió no citar entre los cinco extranjeros a Enner Valencia por motivos futbolísticos y no exceder así el cupo de cinco permitido.

Del otro lado, San Lorenzo pretende seguir con su levantada tras derrotar a Talleres por 1-0 e igualar con el Rojo, con el objetivo de clasificar a los playoffs.

El último antecedente entre ambos equipos fue en marzo de este año en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura y fue empate 1 a 1. Ascacibar abrió el marcador a los 55’ y Gregorio Rodríguez puso el empate definitivo diez minutos después.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén D. Insua.