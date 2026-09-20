Francisco Cerúndolo cerró la serie de Copa Davis en el Ruca Che: «Fue un placer, no puedo pedir nada más»

Francisco Cerúndolo aplastó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 en el último punto en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Francisco Cerúndolo demostró por qué es el N°1 de Argentina en los dos singles que jugó en la Copa Davis en Neuquén con sólidos triunfos ante Turquía que hicieron disfrutar al público que asistió al Ruca Che.

El sábado venció a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 y hoy derrotó por 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya. El 23° del mundo hizo valer su jerarquía y ganó con mucha contundencia.

«Es un orgullo haber jugado acá, les agradezco a todos por venir y por hacer de estos dos días una fiesta. Pudimos responder en la cancha», destacó Cerúndolo luego de cerrar la serie 3-1 para Argentina.

🇦🇷🎾¡ ARGENTINA SE QUEDÓ CON LA SERIE ANTE TURQUÍA EN NEUQUÉN!



🔜 Con el triunfo por 6-1 y 6-0 de Fran Cerúndolo ante Mert Alkaya, Argentina pasó a Turquía 3-1 y jugará los Qualifiers 2027.



Medicus, te trae lo mejor del deporte@medicus_sa pic.twitter.com/MNWnRSWJ8z — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2026

«Para mí es un placer, no es una presión jugar para mí país. Jugar en casa, con la cancha llena, no puedo pedir nada más», expresó.

«Teníamos el favoritismo en los papeles pero había que jugar, cada serie es una historia nueva», concluyó Francisco que quedó con un récord favorable de 9-5 en Copa Davis.

«Estamos muy contentos, más que un desahogo es un disfrute. Pocas veces me tocó jugar acá por Copa Davis y tenemos un solo torneo ATP en el país. Cada serie la tomamos de la misma manera, sea cuál sea el rival», afirmó Cerúndolo.

Con esta victoria, Argentina jugará las Qualifiers en el 2027 con la intención de volver a las Finales que juegan los ocho mejores al cierre de la temporada.