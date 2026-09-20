Allanaron una vivienda por un ataque a tiros en Bariloche: tres hombres bajo investigación por lesiones graves

Los elementos secuestrados durante la diligencia serán peritados para determinar su relación con el episodio investigado.

Tres hombres quedaron bajo investigación por lesiones graves con arma de fuego luego de un allanamiento realizado el sábado en una vivienda de Bariloche. La Policía secuestró siete teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad, un pendrive y un cargador con 12 municiones calibre 9×19, entre otros elementos.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en Puerto Argentino al 300 y estuvo orientado a localizar armas, municiones y objetos que pudieran aportar información sobre el ataque investigado. Los tres hombres que estaban en la vivienda fueron trasladados a la comisaría 28 y posteriormente quedaron vinculados formalmente a la causa.

La evidencia quedó bajo análisis

Durante la diligencia también fue secuestrada una memoria de 64 GB perteneciente a una de las cámaras instaladas en la casa. El material audiovisual, junto con los teléfonos y el pendrive, será sometido a peritajes para establecer si contiene información vinculada con el episodio.

Según la investigación, las imágenes podrían aportar datos para reconstruir movimientos y circunstancias previas y posteriores al hecho. También se incorporaron las municiones halladas durante el operativo.

Los policías requisaron además dos vehículos que se encontraban relacionados con la medida: un Jeep Renegade Sport y una Toyota Hilux. En ambos casos, el resultado fue negativo.

El arma utilizada todavía no fue hallada

El procedimiento permitió reunir elementos considerados de interés para la pesquisa, aunque no terminó con el secuestro del arma que habría sido utilizada durante el ataque.

Ahora, la investigación deberá avanzar con el análisis de los dispositivos electrónicos, los registros audiovisuales y las municiones para determinar qué información pueden aportar y establecer eventuales vínculos con el hecho.

La causa continúa bajo intervención judicial, mientras las áreas especializadas de la Policía de Río Negro realizan las pericias destinadas a reconstruir el episodio y precisar la participación de las personas involucradas.