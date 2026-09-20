Murió un hombre en el Paso Mamuil Malal tras descompensarse mientras intentaba ingresar a Chile

Un trágico episodio ocurrió en el paso internacional Mamuil Malal este sábado 19 de septiembre. Un hombre de 64 años murió de manera repentina tras sufrir una severa descompensación mientras realizaba los trámites migratorios de rigor para cruzar desde Argentina hacia el país trasandino.

El hecho, que obligó a paralizar la actividad habitual de la aduana, ocurrió alrededor de las 16 en el interior de las dependencias del complejo fronterizo ubicado en la comuna chilena de Curarrehue. A pesar de los esfuerzos inmediatos de los presentes y del personal para socorrerlo, la víctima perdió la vida antes de que pudiera ser atendido por profesionales médicos.

La emergencia y el operativo de asistencia

Según confirmaron desde Bío Bío, la dramática secuencia se desató cuando el hombre colapsó sorpresivamente sobre el suelo mientras esperaba para completar la documentación obligatoria de ingreso a Chile. De inmediato, los funcionarios del complejo fronterizo se acercaron para brindarle los primeros auxilios y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento desesperado por salvarle la vida.

En paralelo, las autoridades aduaneras emitieron un alerta urgente solicitando la concurrencia del personal de salud del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Curarrehue. Lamentablemente, cuando llegaron los equipos médicos, los profesionales constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales y confirmaron su deceso allí mismo.

Cierre del paso y pericias forenses

Como consecuencia del fatídico suceso, las autoridades chilenas dispusieron la suspensión inmediata del paso Mamuil Malal. La inhabilitación temporal de la frontera se mantuvo durante varias horas a la espera de las autoridades competentes.

Finalmente, llegaron al lugar los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) de la ciudad de Temuco, quienes fueron los encargados de efectuar el levantamiento del cuerpo en las instalaciones de la aduana.

La Justicia chilena llevó a cabo las diligencias y las pericias forenses correspondientes para establecer con exactitud cuáles fueron las causas médicas precisas que desencadenaron la muerte del hombre. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.