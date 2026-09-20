La emoción de Javier Frana con Mariano Navone: «No jugó pero fue el que más aportó»

Javier Frana tuvo que tomar una decisión difícil en la serie de Argentina contra Turquía en Neuquén. El capitán eligió a Thiago Tirante por sobre Mariano Navone en el segundo single del sábado.

La Nave no tuvo acción en la serie ya que, tras la derrota del dobles, Francisco Cerúndolo jugó el cuarto punto y liquidó el global 3-1.

A pesar de que no fue elegido, Navone siempre apoyó desde el banco con mucha energía y buena onda. Fue el primero en arengar a sus compañeros y a la gente.

«Mariano Navone no jugó pero fue uno de los jugadores más importantes que tuvimos esta semana. Fue el que más aportó en la serie, aunque no le tocó jugar», destacó emocionado Frana en la entrevista post partido con TyC Sports.

El capitán le dio un afectuoso abrazo al jugador que brindó unas palabras a pesar de no haber jugado. «Fue una semana hermosa para todos, se cayó la cancha desde el primer minuto«, valoró sobre el ambiente en el Ruca Che.

«Los equipos se sacan adelante entre todos, hay que dejar el ego de lado y contribuir. Es un placer venir a jugar al interior», agregó La Nave.

«Parte de la gestión que me toca es priorizar cómo nos relacionamos y la unión del grupo. Mariano tenía el nivel para jugar, fue una cuestión estratégica. La idea era que hoy juegue. Es vital para el equipo que el que está afuera apoye. Es muy fácil ser buen tipo cuando todo te sale bien. Lo admiro personal y profesionalmente», amplió Frana en la conferencia de prensa.

Sobre la superficie que se utilizó en el Ruca Che, el capitán evaluó: «Hoy los jugadores tienen un récord más equilibrado y hasta mejor en canchas bajo techo. No tenemos que pensar en ser polvo de ladrillo -dependientes. Ya demostraron tener un nivel destacado en estas superficies, jugaremos en la que nos convenga».