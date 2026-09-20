Megaoperativo en Cipolletti: nueve detenidos y uno con pedido de captura de la Justicia de Buenos Aires

Un operativo con tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Cipolletti, originado en una investigación por un robo iniciada por la comisaría 26 de Fernández Oro, terminó con nueve hombres demorados y el secuestro de drogas, dinero, una escopeta y municiones. Además, uno de los identificados tenía un pedido de captura vigente de la Justicia de Bahía Blanca.

Las diligencias fueron realizadas con participación de efectivos de distintas unidades y grupos especiales. El COER tuvo a su cargo los ingresos tácticos a los domicilios y luego intervinieron personal policial, la Brigada de Toxicomanía y el Gabinete de Criminalística, según correspondiera.

En uno de los barrios encontraron cocaína y heroína

El principal secuestro se produjo en una vivienda del barrio 2 de Febrero, ubicada en la manzana 32, lotes 35 y 36. Allí los efectivos encontraron distintas cantidades de sustancias que fueron sometidas a reactivos orientativos.

En total se secuestraron 31,83 gramos de sustancia con resultado positivo orientativo para cocaína y otros 12,06 gramos que dieron resultado positivo orientativo para heroína. El material estaba distribuido en diferentes envoltorios.

La mayor cantidad de cocaína, 21,80 gramos, fue encontrada dentro de un envoltorio de nylon junto a una balanza. También había 4 gramos en el patio trasero, 2,15 gramos distribuidos en cinco envoltorios transparentes y 3,88 gramos en nueve envoltorios de nylon negro.

El conjunto de sustancias sometidas al narcotest alcanzó los 43,89 gramos.

En esa misma vivienda también fueron secuestrados $404.000 en efectivo, una motocicleta Honda Falcon 400 y otros elementos incorporados a la investigación. El dinero estaba distribuido en billetes de distintas denominaciones.

Una escopeta desarmada y una munición calibre .22

Otro de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Valcheta al 1800 Allí los investigadores hallaron una escopeta desarmada, compuesta por tubo cañón, corredera y culata de madera, además de una munición calibre .22.

Los elementos fueron documentados y secuestrados con intervención del Gabinete de Criminalística.

En cambio, el segundo domicilio registrado dentro del barrio 2 de Febrero no arrojó resultados de interés para la causa.

Nueve hombres fueron demorados

Como resultado general del operativo, nueve hombres fueron demorados. Al consultar sus identidades en los sistemas policiales, los efectivos detectaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente en una causa por abuso sexual con acceso carnal.

La orden había sido emitida con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1 y la UFIIJ N.º 4 de Bahía Blanca. El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El resto de los demorados quedó vinculado a las actuaciones derivadas de los procedimientos realizados en Cipolletti, mientras continúa la investigación principal por el robo que dio origen a los allanamientos.

La causa se inició en Fernández Oro

Las medidas fueron autorizadas en el marco de un legajo caratulado por el delito de robo calificado. La investigación fue encabezada por la Comisaría 26 de Fernández Oro y permitió avanzar sobre distintos domicilios de Cipolletti.

Según la información oficial, cada vivienda fue registrada con participación de las unidades policiales asignadas y, cuando fue necesario, de las áreas especializadas en narcocriminalidad y criminalística.

La Policía también secuestró teléfonos y otros elementos que quedaron bajo resguardo para su posterior análisis. En el caso de la motocicleta Honda Falcon 400, se realizarán las verificaciones necesarias para establecer su procedencia y determinar si presenta alguna irregularidad.

Intervención de la Justicia

Finalizadas las diligencias, todos los elementos secuestrados fueron trasladados y quedaron bajo custodia. Se dio intervención a las fiscalías correspondientes y al Juzgado Federal competente por los hallazgos vinculados con estupefacientes.

La investigación continuará con el análisis de las sustancias, los objetos incautados y la información obtenida durante los procedimientos para establecer su relación con el hecho que originó la causa y determinar las responsabilidades que correspondan.