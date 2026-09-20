Avanza la cobertura de vacantes: el Senado recibe nuevos pliegos judiciales y prepara audiencias clave

El Senado dio ingreso formal el pasado jueves a una nueva tanda de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional para cubrir una veintena de cargos en la Justicia federal, nacional y el Ministerio Público. El oficialismo busca avanzar de manera sostenida en la cobertura de los puestos que se encuentran vacantes en los distintos tribunales del país, un proceso que se ha mantenido activo a lo largo de todo el año legislativo.

Con el impulso de más de 170 designaciones de jueces, fiscales y defensores que ya fueron aprobadas en el Senado, el bloque oficialista buscará mantener el ritmo de nombramientos hasta fin de año. Para ello, la Comisión de Acuerdos ya fijó un cronograma de trabajo que incluye retomar las rondas de audiencias públicas en las próximas semanas, donde los postulantes deberán defender sus candidaturas tras superar los plazos legales que habilitan la presentación de adhesiones o impugnaciones.

Nueva nómina en el Senado

La reciente lista remitida a la Comisión de Acuerdos incluye a diversos aspirantes para ocupar vocalías, juzgados de primera instancia, defensorías públicas y tribunales orales. A su vez, se destaca el ingreso de un numeroso grupo de conjueces destinados al fuero laboral.

Entre los principales pliegos que ingresaron para su consideración se encuentran:

Jueces de Cámara (Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de CABA): Juan Carlos Bernial (N° 5), Romina Monteleone (N° 30), Sixto Mihura Gradín (N° 10) y Eduardo Aníbal Aguayo (N° 26).

Juan Carlos Bernial (N° 5), Romina Monteleone (N° 30), Sixto Mihura Gradín (N° 10) y Eduardo Aníbal Aguayo (N° 26). Jueces y tribunales federales del interior: Luciano Cruz Savignano (San Nicolás), Vanesa Natalia Druetta (Santa Fe), Mariano Javier Camblong (Venado Tuerto), Juan Mateo Dijou (Resistencia), Juan Manuel Kees (Neuquén) y Guido Yercovich (Rafaela).

Luciano Cruz Savignano (San Nicolás), Vanesa Natalia Druetta (Santa Fe), Mariano Javier Camblong (Venado Tuerto), Juan Mateo Dijou (Resistencia), y Guido Yercovich (Rafaela). Vocales de Cámara: Matías Sebastián Moreno Espeja y Rosalía Romero (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo); Sofía Inés Hernández Saint Jean, Alejandro Jorge Nobili y Camilo Jorge Almeida Pons (Cámara en lo Civil y Comercial Federal).

Matías Sebastián Moreno Espeja y Rosalía Romero (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo); Sofía Inés Hernández Saint Jean, Alejandro Jorge Nobili y Camilo Jorge Almeida Pons (Cámara en lo Civil y Comercial Federal). Defensores y fiscales: Natalia Eda Bonino (CABA), Berenice Olmedo (Córdoba) y María Julieta Ibáñez Arrieta (La Rioja) para defensorías públicas; y Federico Miguel Baquioni (fiscal general de la Unidad Fiscal San Luis).

Natalia Eda Bonino (CABA), Berenice Olmedo (Córdoba) y María Julieta Ibáñez Arrieta (La Rioja) para defensorías públicas; y Federico Miguel Baquioni (fiscal general de la Unidad Fiscal San Luis). Conjueces: Una quincena de candidatos para los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo de CABA (Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadío, entre otros).

Las próximas audiencias públicas

Según se publicó en el Boletín Oficial, el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 horas comenzarán a desfilar por la Comisión de Acuerdos los candidatos cuyos pliegos ingresaron formalmente en la sesión del 27 de agosto. La comisión, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, ha logrado avanzar con los dictámenes gracias al respaldo de bloques aliados, sorteando la inasistencia casi total del peronismo, para luego lograr aprobaciones por unanimidad en el recinto.

Esta nueva tanda de audiencias estará centrada, en su gran mayoría, en aspirantes a ocupar el cargo de fiscal. Los candidatos convocados para esta jornada son:

Fiscales ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (CABA): Eduardo Miguel Rocchi, Facundo Jesús Soriano, Gustavo Amelotti, Sebastián Eduardo Martínez, Gabriel Esteban Paramos, Alejandra Leonor Pérez, María Noel Fernández Rivera y Daniela Romina Part.

Eduardo Miguel Rocchi, Facundo Jesús Soriano, Gustavo Amelotti, Sebastián Eduardo Martínez, Gabriel Esteban Paramos, Alejandra Leonor Pérez, María Noel Fernández Rivera y Daniela Romina Part. Otras fiscalías: Arlindo Otto Kurtz (Juzgado Federal de Posadas) y Susana Marta Pernas (nuevo nombramiento ante los Tribunales Orales de Menores de CABA).

Arlindo Otto Kurtz (Juzgado Federal de Posadas) y Susana Marta Pernas (nuevo nombramiento ante los Tribunales Orales de Menores de CABA). Otros cargos: Santiago Bahamondes (defensor público de víctima en Mendoza) y Fernando Gabriel D’Alessandro (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial). Además de esta lista, resta confirmar la fecha de presentación de una decena de jueces y una veintena de conjueces, que todo indica que también pasarán por el Senado en los primeros días de octubre.

Con información de El Parlamentario.

Qué pasa con los juzgados electorales

En paralelo a la agenda legislativa ya en marcha, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, prepara el envío de otros veinte pliegos antes de mediados de octubre. Dentro de ese paquete, el Gobierno busca definir cuatro juzgados federales de primera instancia con competencia electoral, piezas fundamentales para organizar el padrón, oficializar listas y controlar los comicios de 2027.

Apremiado por la Cámara Nacional Electoral —que solicitó agilizar el proceso antes de enero para evitar un complejo esquema logístico de subrogancias— el Ejecutivo negocia los nombres directamente con los gobernadores.

Según reportó TN, las vacantes más codiciadas se ubican en Corrientes (donde Juan Carlos Vallejos tiene acuerdo casi cerrado), San Juan (con Gonzalo Gasull como gran favorito), Tucumán (con una terna integrada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella) y Río Negro (con Viedma aún en disputa entre Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani).

Estas sillas judiciales forman parte clave de las negociaciones políticas más amplias que mantiene el oficialismo para destrabar reformas y presupuestos en el Congreso.