Liga Federal de básquet: Español dio el golpe en el Viejo Ramírez y el Rojo festejo ante su gente

Fotos Matías Subat

Marcon, a punto de volcarla y levantar al público en La Caldera.

Centro Español metió un parcial de 7-0 en los últimos dos minutos, le dio vuelta el partido a Pacífico y con el ajustado 69-68, se recuperó rápido en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El Torito dio el golpe en el Viejo Ramírez y sigue firme en la pelea por el lugar de privilegio.

También cumplió con su parte Independiente, que se sacó de encima a Deportivo Roca por un gasolero 59-52 y se sostiene en el top 3. El Rojo, junto al quinteto Gallego y al líder Pérfora, son los únicos con posibilidades de terminar la fase regular con el 1.

Santana, de principio a fin

Emilio Santana fue el hombre de la noche en el centro neuquino. Anotó seguido en el arranque y apareció con un triple clave en el cierre, para terminar de revertir la historia. El Decano ganaba 68-62, pero se secó en el momento más caliente del juego y el Torito pasó por caja. Los parciales: 16-22, 39-33 y 58-52. Con el 17-10 de los últimos 10, Español se llevó un triunfazo para Plottier.

Casacchia vs. Soria, duelo picante en la zona interna.

El perimetral cerró con 28 puntos y fue seguido por Franco Casacchia y Quimey Acosta, con 13 y 10 respectivamente. En el local sobresalieron Mateo Vázquez (19), Maro Roumec (13) y Alex Soria (13).

Vázquez fue el mejor del Decano, que dejó pasar una gran chance en su cancha.

Mucha defensa y ganancia Roja

Independiente se quedó con el primer cuarto por 22-13 y a partir de ahí se entreveró en el juego de mucha defensa que propuso el Depo. Tuvo la virtud de sostener la ventaja y por eso festejó ante su gente. En medio de ese goleo muy bajo y de mucha fricción, se corren riesgos y eso le pasó al Rojo durante varios pasajes. Un triple de Agustín Montero en el cierre del tercer parcial puso el partido 41-39, pero el local reaccionó rápido y retomó las riendas del juego en La Caldera.

Oviedo manejó los hilos del Rojo, que logró su octava victoria en el torneo.

Drazen Sinigoj (17) y Joaquín Marcon (11) fueron los máximos anotadores en el equipo de Andrés García, que también tuvo un hombre clave en Carlos Paredes (9 rebotes y 3 recuperos). En la visita sobresalieron Tomás Sagarzazu (13), Montero (13) y Jeremías Fernández (12). El Depo perdió a Cristian Cadillac por lesión en el amanecer del partido y está claro que lo extrañó.

Montero fue uno de los mejores en el Depo, que no pudo ganar en Neuquén.

Posiciones y próximos partidos

Pérfora tiene el mejor registro con 9-1, seguido por Centro Español (9-2) e Independiente (8-2). Club Plottier ocupa el cuarto lugar con 5-4 y más atrás aparecen Pacífico (4-7), Deportivo Roca (3-7), Atlético Regina (1-8) y Petrolero Argentino (1-10).

El equipo de Santángelo se recuperó de la caída en El Templo.

El sábado 9 de mayo, a partir de las 21, se verán las caras Pérfora vs. Independiente y Club Plottier vs. Atlético Regina; el lunes 11 habrá clásico neuquino entre Independiente-Pacífico (a las 21 en La Caldera) y un día más tarde, en el mismo horario, será el turno para Atlético Regina vs. Deportivo Roca.