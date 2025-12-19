Boca negociará por dos jugadores de San Lorenzo: el capitán y un delantero

La dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, todavía no definió si Claudio Úbeda continuará como entrenador del primer equipo o si se avanzará en la contratación de un nuevo DT. Sin embargo, el club ya comenzó a moverse en el mercado de pases.

El jugador que está más cerca de llegar a la Ribera es Marino Hinestroza, el colombiano de 23 años que este miércoles se consagró campeón con Atlético Nacional de Medellín y ya se despidió de sus compañeros. Las charlas están avanzadas y podría convertirse en el primer refuerzo del Xeneize.

En paralelo, Boca apunta fuerte al mercado local y tiene en la mira a dos futbolistas de San Lorenzo. El primero es Gastón Hernández, zaguero central y actual capitán del Ciclón, a quien ya había sondeado en anteriores mercados. El “Tonga”, de 27 años, suele desempeñarse como primer marcador central, pese a ser derecho, y suma 132 partidos en la Primera de San Lorenzo.

No es el único jugador del Cuervo que interesa en Boca. También aparece en carpeta Alexis Cuello, delantero de 25 años, que convirtió cinco goles en las 15 fechas del Torneo Clausura. Surgido en Racing, tuvo pasos por Barracas Central, Instituto y Almagro, club desde el cual fue adquirido por San Lorenzo.

Según informó Augusto César, periodista de ESPN, la dirigencia del Xeneize evaluaría realizar una oferta de entre 6 y 7 millones de dólares por ambos jugadores.