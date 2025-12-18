Palermo dio el visto bueno para la llegada de Borja al Xeneize: “Para Boca necesitás eso”

El interés de Boca por Miguel Ángel Borja es concreto. El delantero cuenta con ofertas de Brasil, Estados Unidos y México, donde se destaca la de Cruz Azul, el equipo que hoy está más cerca de adquirirlo.

Sin embargo, tras sus declaraciones en ESPN, en las que aseguró que no le cierra las puertas al Xeneize, Juan Román Riquelme comenzó a gestionar su llegada. El colombiano aún tiene contrato con River, pero ya puede negociar con otros clubes, y no se presentará a la pretemporada del Millonario, que comienza este sábado.

“Siendo el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles, y para Boca necesitás eso”, comentó Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors. “Borja no es un histórico de River como para decir que no puede jugar en Boca”, agregó.

Según informó Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, Riquelme le ofrecerá un contrato en los próximos días para que pueda convertirse en jugador del Xeneize. Además, hay otro colombiano que está muy cerca de ser el primer refuerzo: Marino Hinestroza, wing derecho de 23 años que actualmente juega en Atlético Medellín.

Borja llegó a River en 2022 y marcó 62 goles en 159 partidos, además de conquistar tres títulos. Hace una semana, en diálogo con ESPN, confesó: “Mi hermano es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas. La posibilidad de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”.