¿Boca o River?: Colapinto y un contundente pronóstico

En el Media Day en San Pablo, Franco Colapinto respondió las preguntas de la prensa internacional antes del comienzo de la actividad en Interlagos, que tendrá su primera y única sesión de entrenamientos libres este viernes a las 11:30.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras ganemos. Mientras sea Boquita el que gane, estamos bien”, comentó el piloto, reconocido hincha del Xeneize.

Además, anticipó una sorpresa para el domingo: “Voy a entrar con una camiseta de Boca, algo para bancar al equipo. Ojalá que sea un buen domingo para todos. Termina la carrera y veo el partido”, señaló. El Superclásico comenzará a las 16:30, mientras que el Gran Premio de Brasil se largará a las 14.

“Si retrasan la carrera… yo me bajo”, bromeó entre risas el pilarense. Y cerró el tema diciendo: “Que me pongan en la tele el partido de Boca. Ojalá que sea un domingo para festejar”.

El apoyo de los hinchas argentinos, una motivación extra

Colapinto también se refirió a la emoción de correr en suelo sudamericano y al apoyo que recibe de los fanáticos.

“Es la carrera más cerca de casa. Tener a tanta gente de Argentina es algo muy especial para mí y me da muchísima energía”, contó el pilarense. Y agregó: “Si hay algo por lo que siempre le meto más es por todos ellos, por los que vienen acá, por los que compran una entrada o un vuelo. Sé el esfuerzo que es venir a apoyarme y se los agradezco de corazón. Es algo único lo que hacen día a día. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos. Es un placer y un orgullo. Agradecido a los argentinos que vienen acá. Es un honor ser argentino. Ojalá tengamos un buen resultado”.

Por último, el piloto habló sobre el pronóstico del tiempo en San Pablo, que anuncia lluvias al igual que en la edición pasada: “Los fines de semana acá son muy cambiantes. El clima siempre es muy duro. Siempre eso genera oportunidades para los pilotos, para los equipos. Para los que no estamos más competitivos, es mejor. Vamos a dar lo mejor. Estamos teniendo problemas con el auto, fines de semana complicados. Estamos trabajando con el auto. Confío en que vamos a mejorar pronto”, se esperanzó.