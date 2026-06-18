Boca oficializó la llegada de Arruabarrena: cómo está compuesto su cuerpo técnico

Boca oficializó este jueves la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club confirmó que el Vasco firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y quedó formalmente al frente del plantel.

La confirmación llegó el mismo día en que Arruabarrena dirigió su primera práctica en el predio de Ezeiza y empezó a tomar decisiones de cara al segundo semestre. El entrenador comenzó a delinear el plantel que tendrá a disposición para afrontar la competencia oficial.

El comunicado oficial que publicó Boca en sus canales oficiales. (Extraído de: https://www.bocajuniors.com.ar)

El cuerpo técnico estará integrado por Diego Markic y Juan Gobet como asistentes de campo, Gustavo Roberti y Cristian Díaz como preparadores físicos, Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y Amr Mokhtar como asistente de video.

Justamente uno de los detalles que más llamó la atención fue la incorporación de Mokhtar, un joven entrenador egipcio que ya acompañó al Vasco desde su paso por el Pyramids FC y que lo acompañó también en la Selección de Emiratos Árabes Unidos y en el Al-Taawoun de Arabia Saudita.

En paralelo al anuncio oficial, el Vasco ya empezó a marcar el rumbo dentro del plantel. En su primera jornada les comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar una salida en este mercado de pases.