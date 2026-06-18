La primera práctica de Arruabarrena en Boca: cuatro jugadores afuera y la oferta por Villa

Boca Juniors retomó los entrenamientos de cara al segundo semestre y lo hizo con varias novedades en el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Vasco dirigió su primera práctica al frente del plantel y comenzó a delinear el equipo que tendrá a disposición para afrontar los próximos desafíos.

La principal novedad de la jornada fue la decisión del entrenador de comunicarles a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar una salida en este mercado de pases. Además, trascendió que durante la tarde podrían sumarse más futbolistas a la lista de jugadores prescindibles.

Entre las ausencias destacadas estuvieron las de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus contratos con la institución. De todos modos, el español se acercó al predio para despedirse de sus compañeros, mientras que el delantero uruguayo no estuvo presente en Ezeiza.

El plantel volvió al trabajo luego de 20 días de receso y llevará adelante una exigente pretemporada en el predio que Boca posee en Ezeiza. El cronograma contempla jornadas de doble turno hasta el sábado, mientras que el domingo habrá una práctica matutina.

Una de las noticias positivas para el cuerpo técnico fue el regreso de Tomás Aranda, quien se reincorporó tras su paso por Estados Unidos, donde participó de entrenamientos junto a la Selección Argentina.

Mientras evalúa al plantel profesional, Arruabarrena también decidió sumar de manera permanente a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse durante la preparación.

En paralelo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme continúa trabajando en el mercado de pases. Boca ya realizó una nueva oferta por Sebastián Villa y busca reforzar varias posiciones. En principio, las prioridades son incorporar un arquero, un marcador central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.

La oferta de Boca por Sebastián Villa no convenció a Independiente Rivadavia

Según trascendió, Boca aceleró las gestiones para concretar el regreso de Sebastián Villa y presentó una segunda oferta que supera los seis millones de dólares. Aunque Independiente Rivadavia la consideró insuficiente, las negociaciones continúan abiertas y las partes acercan posiciones para intentar cerrar la operación en este mercado de pases.

El colombiano, en su primer ciclo en el club estuvo cinco temporadas entre 2018 y 2023, disputó 172 partidos oficiales, marcó 29 goles, repartió 32 asistencias y ganó siete títulos.

Cabe recordar que en medio de su ciclo en Boca Juniors, Villa fue condenado, en junio de 2022, a dos años y un mes de prisión condicional por parte del Tribunal de Lomas de Zamora, a causa de una denuncia de su expareja Daniela Cortés por violencia de género.

Como la pena es menor a los tres años de prisión, Villa no fue a la cárcel, dado que la condena resulta excarcelable.

Con respecto a la sentencia del juicio que lo acusó por violencia de género, la causa caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”. La denuncia fue llevada a cabo por su ex pareja en torno a los presuntos hechos ocurridos en abril de 2020.

Con información de TyC Sports