Boca pierde a Cavani por un mes: ¿Bareiro será titular ante Lanús?

Boca visitará este miércoles desde las 21:30 a Lanús en La Fortaleza, con la misión de volver al triunfo luego de cuatro partidos sin conseguirlo en el Torneo Apertura (cayó ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani e igualó con Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera).

Edinson Cavani ingresó desde el banco ante el Calamar y fue titular frente a la Academia, luego de ausentarse en los primeros cuatro partidos del año. Los 103 minutos que acumuló entre ambos encuentros le bastaron para resentirse de la lesión lumbar, por lo que volvió a realizarse un bloqueo en la zona y estará fuera de las canchas aproximadamente un mes.

El tratamiento consiste en una aplicación para calmar la inflamación y el dolor en la región lumbar, con el objetivo de que el delantero pueda regresar en mejores condiciones físicas. El uruguayo ya se lo había realizado en enero, pero no obtuvo los resultados esperados y por eso el cuerpo médico optó por frenar su actividad y priorizar la recuperación, teniendo en cuenta que el Xeneize afronta una temporada de triple competencia (Torneo, Copa Argentina y Copa Libertadores).

El club preveía esta situación y por eso avanzó por Adam Bareiro. El paraguayo fue titular en los dos encuentros desde su llegada y ante Gimnasia de Mendoza se retiró con una molestia en el gemelo. Sin embargo, se trató simmplemente de un calambre y volverá a estar desde el inicio, acompañando a Miguel Merentiel.

Claudio Úbeda analiza algunos cambios respecto al once que inició ante el Lobo mendocino. Leandro Paredes volverá a la titularidad y lo más probable es que reemplace a Milton Delgado. En el mediocampo podría acompañar a Santiago Ascacíbar y a Tomás Belmonte o Williams Alarcón. Además, Tomás Aranda tiene muchas chances de ser titular tras su buen ingreso en el último encuentro e ingresaría por Lucas Janson.