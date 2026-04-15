Boca pierde a Marchesín por ocho meses y ya maneja dos opciones para el arco

Boca ganó su segundo partido en la Copa Libertadores, pero perdió a Agustín Marchesín para el resto de la temporada. Confirmada la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, la dirigencia saldrá a buscar un reemplazante, aunque no se sabe si será en las próximas horas o aguardará hasta el receso por el Mundial. Con el mercado cerrado, es una negociación compleja. Así y todo, dos nombres ya suenan en los pasillos de La Bombonera.

El ex Lanús, de 38 años, duró apenas 8 minutos en el partido ante Barcelona de Ecuador. “Me rompí la rodilla”, les dijo a sus compañeros entre lágrimas y se retiró al vestuario. Durante el partido se confirmó la peor noticia: lesión ligamentaria y ocho meses afuera.

Desconsolado. Así se retiró el arquero de la cancha, en el amanecer del partido. (AP)

El apoyo de Úbeda y Paredes a Marchesín

Durante la conferencia de prensa, Claudio Úbeda habló dela lesión de su arquero y afirmó que “lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Le daremos todo el apoyo que necesite”. “Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que le quedan a los jugadores dentro de la cancha no es buena. Sabés que se te lesiona un compañero y estás pendiente de eso», agregó el DT.

Quien también le mandó fuerzas luego del partido fue el capitán Leandro Paredes, quien expresó: «Está muy triste como todos nosotros. Ojalá tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando y acompañando».

¿Quiénes son los dos nombres que ya suenan en Boca?

Aunque pasaron pocas horas desde la lesión de Agustín Marchesín, no tardaron en sonar nombres para reemplazarlo. Uno, es del gusto de la dirigencia y titular indiscutido en su equipo. El otro tuvo muy buenos rendimientos, pero ahora es suplente. ¿De quiénes se trata? De Nahuel Losada, figura de Lanús, y de Tomás Marchiori, relegado por Álvaro Montero en Vélez.

Marchiori y Losada ya están en el radar de Boca.

Está claro que una negociación por Marchiori podría ser más factible, aunque la dirigencia tendría preferencias por el ex Belgrano, que fue decisivo en las conquistas del Granate en la Sudamericana y la Recopa.

La otra opción es aguantar hasta después del Mundial con Leandro Brey y Javier García, y ahí sí buscar el arquero, con un panorama más amplio. Incluso, hace un par de semanas, un nombre de Selección se instaló fuerte: Gerónimo Rulli, suplente de Dibu Martínez y de buen rendimiento en Olympique de Marsella, es uno de próximos objetivos del club Xeneize.