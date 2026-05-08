Boca recibe a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura, a la espera de Brey: formaciones, hora y TV

Tras caer ante Barcelona de Guayaquil el martes y complicarse en el Grupo D de la Copa Libertadores, Boca Juniors pasó la página y quiere volver a la victoria frente a Huracán. El partido por los octavos de final del Torneo Apertura se disputará este sábado desde las 19 en La Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium.

Claudio Úbeda planea volver al once «de gala» en La Ribera, el equipo con el que logró los mejores pasajes futbolísticos y también los mejores resultados. La única duda pasa por el arco: Leandro Brey, que se retiró con dolor en el pubis ante el «Ídolo» en Ecuador, o Javier García, hoy segundo arquero tras la lesión de Agustín Marchesín.

En la práctica del viernes fue titular García, mientras que Brey se quedó en el gimnasio realizando trabajos de recuperación debido a la inflamación y al importante hematoma que presenta en la zona inguinal. Sin embargo, respondió bien y en Boca creen que podría llegar en condiciones para ir desde el arranque ante el Globo.

En caso de evolucionar favorablemente, se espera que el «Sifón» realice un solo cambio respecto al equipo que cayó ante Barcelona: el ingreso de Adam Bareiro por Milton Giménez. El paraguayo regresaría a la titularidad luego de dos partidos: ante Central Córdoba fue preservado por acumulación de amarillas y el duelo copero se lo perdió por suspensión.

La otra duda pasaba por Marcelo Weigandt, uno de los puntos bajos del equipo en Ecuador. Sin embargo, Úbeda mantiene la confianza en el «Chelo» y hoy lo considera por encima de Juan Barinaga, que está recuperado del golpe en la rodilla sufrido frente al Ferroviario.

Además, el entrenador recibió una buena noticia en la práctica del jueves: Ander Herrera se recuperó de su desgarro y es parte de la lista de convocados.

Diego Martínez quiere revertir la racha de visitante

El equipo de Parque Patricios terminó séptimo en la Zona B con 22 puntos tras empatar 0-0 frente a Racing en el Cilindro durante la última jornada y por eso deberá jugar como visitante en los octavos de final. Boca, en tanto, finalizó segundo en la Zona A con 30 unidades.

Huracán, sin competencias internacionales, llega más descansado al duelo de este sábado, aunque con una actualidad irregular. No gana hace tres partidos: antes de igualar ante la Academia, cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors en el Ducó y empató 1-1 con Tigre en Victoria.

En total, el Globo sumó cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas en la fase regular del Apertura. Además, solo ganó un partido como visitante: fue 3-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El resto fueron seis empates y una derrota, ante Estudiantes de Río Cuarto.

Diego Martínez no dio demasiadas pistas sobre el equipo, aunque realizaría algunas modificaciones respecto al once que paró ante Racing. César Ibáñez volvería al lateral izquierdo tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas y el DT mantiene algunas dudas tanto en defensa como en ataque.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 19:00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.