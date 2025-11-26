Boca regresó a los entrenamientos: Úbeda repetiría el equipo para enfrentar a Argentinos

Boca comenzó una nueva semana de entrenamientos, tras la victoria frente a Talleres en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda mostró buen futbol ante su gente y cosechó su quinta victoria consecutiva. Ahora, el plantel se enfoca en Argentinos, que será el próximo rival en cuartos del Clausura. Todavía no se conoce el día y el horario del partido, pero se espera que se juegue el domingo.

La buena noticia para el DT xeneize es que todos sus futbolistas terminaron en óptimas condiciones luego del partido contra la «T». Además, solo tiene a Alan Velasco en la enfermería, que volverá a las canchas en 2026.

Ante este positivo panorama, Úbeda planea repetir equipo. El nivel del once titular el pasado domingo fue positivo y el Sifón volvería a poner los mismos desde el arranque ante el Bicho. Aunque, existe una posibilidad de que salga Milton Giménez para que ingrese un mediocampista. El equipo de Nicolás Diez tiene un buen manejo de pelota en ese sector del campo, cosa que quiere impedir el técnico Xeneize. Si se realizara esta modificación, se adelantaría a Exequiel Zeballos y completaría la delantera junto a Merentiel.

También existe una pequeña chance que Edinson Cavani regrese a la titularidad. El uruguayo no juega desde el arranque desde el 14 de septiembre, en el empate frente a Central. El experimentado delantero se entrena a la par de sus compañeros y su vuelta al once inicial dependerá de como lo vean al Matador en las próximas prácticas de la semana.

El ex Boca que deberá pagarle una importante suma de dinero al Xeneize

Esta mañana se conoció la noticia de que un ex Boca deberá pagarle una cifra millonaria al Xeneize. Se trata de Agustín Almendra, futbolista de Racing, que tendrá que pagarle 769 mil dólares al club de la Ribera por una deuda con la dirigencia anterior de Daniel Angelici.

El mediocampista de 25 años le pidió un adelanto en 2019 al ex presidente de Boca. Cuando se fue libre en 2023, negó haber realizado este pedido, y el Xeneize comenzó con las acciones judiciales. Finalmente, el Poder Judicial falló a favor del club y Almendra deberá pagar esta suma en el plazo de diez días.