Boca y Lionel Messi, juntos a la par en el top 10 de las camisetas más vendidas en el mundo

A pesar de un 2025 con altibajos, la camiseta del Xeneize se vende "como agua". Sin dudas, la llegada de Paredes incrementó las partidas. (Clarín Fotos)

Un informe de Euromericas Sport Marketing dio a conocer el detalle de las camisetas más vendidas en el mundo y el toque argentino aparece por duplicado y con puestos pegados. La de Inter Miami que utiliza Lionel Messi está en la quinta ubicación, mientras que en el sexto lugar está la de Boca.

Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Bayern Munich e Inter Miami, con la clara influencia del 10 de la Selección Argentina, arman el top 5 y ahí atrás asoma el Xeneize, que se cuelga el cartel de mejor Sudamericano porque Flamengo está octavo, con Machester United metido en el medio.

Por el 10, la camiseta de Inter Miami es la quinta más vendida del planeta. (AP)

¿Cuantas camisetas de Boca se vendieron en 2025?

Las casi 1.900.000 ventas que registra la camiseta azul y oro en 2025, supera al gigante inglés (1.855.000), al Fla (1.677.000), al Chelsea (1.422.000) y al Al-Nassr (1.281.000), que a pesar de contar con Cristiano Ronaldo desde principios de 2023 recién asoma en el décimo escalón.

En esa misma línea, la camiseta de Boca le sacó una importante ventaja a clubes como Manchester City, Inter de Milán, AC Milan, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Roma, Olympique de Marsella, Napoli, Ajax y Roma, todos equipos que quedaron entre la decimoprimera y vigésima colocación.

El Real Madrid de Mastantuono lidera el ranking.

No se copó, pero igual vendió

Después de ausentarse en las ediciones 2024 (jugó Sudamericana) y en 2025 (no entró a la fase grupos), Boca ya se aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. A diferencia de lo que sucedió en el vigente año, cuando sufrió la caída por penales ante Alianza Lima, esta vez, directamente formará parte de la ronda de grupos.

La recuperación de los últimos meses y la vuelta de Leandro Paredes al club sin dudas influyeron en esa masiva venta de camisetas, que posicionan a Boca entre los mejores del planeta.