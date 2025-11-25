Un jugador de River se disculpó tras la eliminación ante Racing: «Jamás imaginé encontrarme en esta situación»

River fue eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing por 3-2. En el tercer tanto de La Academia, convertido por Gastón Martirena cuando todo parecía ir al alargue, Matías Galarza Fonda fue apuntado por un error clave.

¡LOCURA TOTAL EN EL CILINDRO! Martirena la metió para el 3-2 de Racing ante River sobre el final.



November 25, 2025

Según trascendió, el paraguayo se disculpó con sus compañeros y el cuerpo técnico en el vestuario apenas terminó el partido. Este martes publicó un posteo en Instagram ampliando las disculpas a los hinchas.

«Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser» escribió el volante.

Galarza Fonda arribó al Millonario a fines de julio junto a Juan Portillo. El club de Núñez pagó un poco menos de 11 millones de dólares por un alto porcentaje de los pases de ambos jugadores. Ninguno está cumpliendo con las expectativas e incluso ayer ingresaron con el partido 2-1 a favor y, tras sus ingresos, River terminó perdiéndolo.