Boca-River por las semifinales del Torneo Proyección: formaciones, hora y TV

El Xeneize y el Millonario se enfretarán por un pasaje a la final del Torneo de reserva. El partido es el jueves en Boca Predio.

El cipoleño Simoni será titular en el Superclásico de reserva.

Este jueves a las 20, habrá Superclásico por las semifinales del Torneo Proyección Clausura 2025. La reserva de Boca llega tras vencer a Instituto por penales (4-2), luego de empatar 0-0 en los 90 minutos, mientras que River superó a Huracán 2-1 con un doblete de Agustín Ruberto.

Son dos de los mejores equipos del país, y su rendimiento en la fase de grupos lo confirma: el Xeneize terminó puntero en la Zona A con 33 puntos en 16 jornadas, mientras que el Millonario finalizó segundo en la Zona B con 30 unidades.

Por su posición en la tabla, el partido se jugará en Boca Predio, donde el Xeneize ya había vencido en octavos a Lanús por 1-0 y a Instituto por penales en cuartos. River, antes de su triunfo ante Huracán, había goleado a Tigre 4-0.

Este año ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones, con saldo favorable para el Millonario: 2-1 en River Camp por el Torneo Apertura y 1-1 en la localía de Boca por el Clausura. El Xeneize contará con la ventaja de tener en cancha a Leandro Brey, con experiencia en primera. Además, el cipoleño Valentino Simoni será titular.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Agustín Colmegna; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Gonzalo Gelini, Valentino Simoni y Leonel Flores. DT: Mariano Herrón.

River: Santiago Beltrán; Uriel Funes, Ulises Giménez, Facundo Gonzalez, Lisandro Baju; Agustín De La Cuesta, Juan Meza, Joaquín Freitas; Lautaro Pereyra; Bautista Dadín y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Escudero.

Hora: 20

Estadio: Boca Predio

TV: LPF Play


