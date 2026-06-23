Cuándo será el debut del Vasco Arruabarrena como nuevo DT de Boca

Boca continúa con una exigente pretemporada en doble turno a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y sus colaboradores, mientras espera novedades respecto de los refuerzos y planifica un par de amistosos de preparación.

El plantel xeneize afronta una nueva semana de entrenamientos en dos turnos, recién tendrá descanso el sábado, pero el domingo a la tarde volverá a concentrarse de cara a una nueva semana de trabajo.

Sin novedades respecto de la posible llegada de Sebastián Villa y Paulo Dybala, Boca ya tiene su primer refuerzo y es el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano quien se sumará tras firmar su contrato hasta diciembre de 2029 y después de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme haya comprado su pase en 3,5 millones de dólares.

Cuándo será el primer partido del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena

El primer partido oficial de Boca con Rodolfo Arruabarrena como entrenador será el 16 de julio frente a Sarmiento de Junín, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y una semana más tarde iniciará la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile.

De todas maneras, la intención del DT y los dirigentes es jugar un par de amistosos cuyas fechas tentativas son el 4 y el 8 de julio, probablemente uno de los dos sería en el interior del país y uno de los potenciales rivales es Nacional de Montevideo.