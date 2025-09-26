Boca va por la cima ante Defensa y Justicia: formaciones, hora y tevé

Boca dejó pasar una buena chance el domingo pasado, pero ahora tiene otra oportunidad de subir a lo más de su zona (A) en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Este sábado a las 19 visitará a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello,donde podrá llevar a su público, y si suma por tres, alcanzará al línea de Unión de Santa Fe, que el viernes empató 0-0 con Banfield y quedó en 17 unidades.

Miguel Ángel Russo recibió el alta, pero difícilmente pueda estar en Florencio Varela y por ese motivo el equipo será dirigido por Claudio Úbeda, asistente de Miguelo, pero con posibilidades de ser el DT principales, de acuerdo a los rumores de la semana.

Buen nivel, pero floja resistencia

Respecto al rendimiento mostrado en el último encuentro, el cuerpo técnico de Boca quedó conforme con lo producido por el equipo frente Central Córdoba, aunque pasó del 2-0 al 2-2 y eso también dejó alguna preocupación. La idea era repetir equipo, pero se lesionó Carlos Palacios y será reemplazado por Alan Velasco.

El Xeneize ocupa el cuarto puesto de la zona A del Clausura con 14 puntos en nueve partidos. Si bien venía de una racha positiva con tres triunfos consecutivos (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los empates posteriores contra Rosario y Central Córdoba frenaron su ascenso en la tabla del grupo. En la anual, Boca se mantiene en el segundo puesto (igualado con el Canalla, que tiene un partido menos) y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Defensa viene de dos caídas en fila

Defensa y Justicia no llega en su mejor momento, acumulando dos derrotas consecutivas: ante Estudiantes en UNO y, de local, frente a Platense. Bajo la dirección de Mariano Soso, el Halcón ocupa el octavo puesto de la zona A del Clausura con 12 unidades, siendo por ahora el último clasificado a los octavos de final.

Mientras que en la tabla anual, la situación es más compleja pensando en ingresar a copas internacionales. En estos momentos, se encuentra a ocho unidades de Huracán, el equipo que actualmente marca el corte para ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Formaciones, hora y tevé

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Norberto Tomaghello

Hora: 19:00

TV: TNT Sports