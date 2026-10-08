Boca visita a Instituto por el Clausura y Arruabarrena rotaría algunos nombres: hora, formaciones y TV

Lautaro Blanco, uno de los titulares de Boca que no descansaría ante Instituto en Córdoba. (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Boca Juniors visitará a Instituto este viernes desde las 19:30 por la fecha 12 del torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Mario Alberto Kempes, que contará con la presencia de ambas parcialidades, el árbitro será Leandro Rey Hilfer y la transmisión irá por TNT Sports Premium.

Es un duelo clave para ambos. La Gloria lidera la zona A con 25 puntos y el Xeneize, que acumula un invicto de 16 partidos, marcha 4° con 20, pero además compite en la tabla anual, donde acumula 50 unidades y está a dos del puntero Independiente Rivadavia, que el domingo visitará a Rosario Central. De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena consigue sumar de a tres en Córdoba, podría quedar, al menos momentáneamente, en el primer lugar.

No obstante, el Vasco va a preservar a ciertos jugadores y realizaría algunas modificaciones respecto al equipo que viene de golear a Unión por 3-0 el último viernes. Este martes Boca recibirá a Vasco da Gama en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y esa es la prioridad del equipo de La Ribera.

Los cambios que prepara el Vasco en Boca para visitar a Instituto

El arquero volvería a ser Álvaro Montero, quien regresó de su convocatoria en la Selección de Colombia, en la que solo participó en el primer partido ante México, y estaría nuevamente bajo los tres palos en reemplazo de Leandro Brey.

Los cambios continúan en la defensa. Leandro Lozano, uno de los puntos más altos del Xeneize en los últimos partidos, tiene chances de descansar en el Kempes y le dejaría su lugar en el lateral derecho a Malcom Braida, que por ahora le gana la pulseada a Dylan Gorosito. Incluso, el uruguayo podría quedarse afuera del banco de suplentes, ya que con el regreso de Montero a la nómina de convocados son seis los extranjeros y solo cinco pueden firmar planilla.

La zaga central podría estar compuesta por Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino, por lo que Facundo «Jagger» Herrera también iría al banco. Ayrton Costa, recién recuperado, también pelea por el lugar, pero con menos chances. Por el sector izquierdo, en tanto, estaría Lautaro Blanco.

En el mediocampo, Leandro Paredes sería la ausencia más sensible para Arruabarrena, pero no sería el único que descansaría, ya que todo indica que también lo hará Santiago Ascacíbar. El doble cinco lo compondrían Milton Delgado y Williams Alarcón y el tercer elemento, más adelantado, sería Carlos Palacios, que sumó buenos ingresos en los últimos partidos y jugaría su segundo partido como titular en lo que va del año.

En esa zona del campo también hay algunas novedades en la convocatoria. Rodrigo Battaglia volvió a ser citado y podría sumar minutos desde el banco luego de dejar atrás una dura lesión en el tendón de Aquiles. También reapareció el juvenil Joaquín Ruiz, quien debutó en Primera bajo las órdenes de Fernando Gago en 2024 y fue citado por primera vez este año, mientras que Camilo Rey Domenech bajó a Reserva para sumar minutos y recuperar ritmo.

Por último, el ataque también sería inédito. Leonel Flores, que disputó algunos minutos en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina el martes, iría desde el arranque y acompañaría a Enner Valencia y Sebastián Villa. De esta manera, Miguel Merentiel también sería preservado.

El antecedente entre ambos y el buen presente de la Gloria

El último encuentro entre ambos equipos fue en el Apertura, cuando Boca se impuso 2-0 ante Instituto con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, dos jugadores que fueron importantes durante el primer semestre, pero que sufrieron duras lesiones y apuntan a regresar en 2027.

Del otro lado de la cancha, estará el que, hasta ahora, es el mejor equipo del Clausura. El Instituto de Diego «Traductor» Flores no solo quiere mantener la punta de la zona A sino que también piensa en la tabla anual, donde marcha 6° con 46 puntos y está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La Gloria viene de golear a Independiente como visitante por 4-1 y tiene andar perfecto jugando como local: ganó los cinco partidos que disputó. Sin embargo, todos esos encuentros fueron en el Monumental de Alta Córdoba y ahora deberá revalidarlo en el Mario Alberto Kempes.

Formaciones, hora y TV

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 19:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Mario Alberto Kempes.